Dólar hoy en México: Peso mexicano recupera terreno frente a la moneda estadounidense este 31 de marzo

Conoce como cerró el tipo de cambio este martes 31 de marzo. (REUTERS/Edgard Garrido)

El replanteamiento de los inversores ante rumores de una posible desescalada en el conflicto de Medio Oriente ha renovado el interés por activos con mayor exposición al riesgo, lo que impulsa un sesgo bajista en la cotización USD/MXN durante la jornada.

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,94 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,99% si se compara con los 18,12 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 1,08%; pese a ello desde hace un año acumula aún una bajada del 8,55%.

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, manifestó su interés de retirar tropas de Irán, según la información publicada por el Wall Street Journal, lo que ha provocado que el dólar, evaluado mediante el índice DXY, retroceda hasta un mínimo intradía de 100,09 puntos.

De acuerdo con el medio, el presidente de Estados Unidos estaría considerando poner fin a las operaciones militares, aun sin haber logrado la reapertura del estrecho de Ormuz, pues continuar con esas acciones podría extender la guerra en Medio Oriente.

El precio del Brent ha retrocedido a $106 por barril tras haber llegado a $113 en semanas anteriores, contexto marcado por amenazas de Estados Unidos sobre la isla de Jark y ataques por parte de Irán contra infraestructuras energéticas de países vecinos. En la curva de rendimientos del Tesoro, se observan descensos a lo largo de todos los vencimientos, con el bono a diez años cerca del 4,30 % y la nota a un mes en 3,68 %.

En relación a las variaciones de este día con respecto a fechas pasadas, sumó dos sesiones seguidas en números rojos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue de 11,14%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (8,87%), por lo que el valor experimenta mayores cambios que la tendencia general.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es conocido como una de las monedas más cotizadas del mercado cambiario. (REUTERS/Edgard Garrido)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.