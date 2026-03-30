Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 30 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el BEL-20 INDEX, que comienza rueda bursátil del lunes 30 de marzo con ligeras caídas del 0,18%, hasta los 4.976,02 puntos, tras la apertura. Respecto a días pasados, el índice acumula tres sesiones sucesivas en negativo.

En los últimos siete días, el BEL-20 INDEX registra una subida 0,73% y desde hace un año aún mantiene un incremento del 14,54%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 12,36% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 1,2% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.916,79 puntos).