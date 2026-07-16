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¿Cuál es la temperatura promedio en Montevideo?

Su geografía hace que Uruguay sea un país con un clima templado húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos

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Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de partir de tu casa, conoce la predicción del tiempo en Montevideo para las siguientes horas en este 17 de julio.

La probabilidad de lluvia para este viernes en Montevideo es de 70% durante el día y del 80% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 95% en el transcurso del día y del 93% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 23 grados y un mínimo de 13 grados en esta región. Los rayos UV se prevé llegarán a un nivel de hasta 2.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 41 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Montevideo (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Montevideo (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los aires de Montevideo

Montevideo posee un clima subtropical húmedo con una temperatura anual promedio de 16,7 grados, siendo relativamente templado durante casi todo el año.

Por su localización, en una latitud media, las estaciones están bien marcadas, principalmente el invierno (de junio a agosto) y el verano (diciembre a febrero), aunque prácticamente todo el año suele haber viento al ser una ciudad costera.

En invierno suele presentarse precipitación y niebla, así como una baja de la temperatura a cero grados y, aunque las nevadas son inexistentes, no lo es así un invierno caluroso con temperaturas que a veces suben hasta los 20 grados. La primavera y el otoño son templados.

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Por otro lado, durante el verano son comunes las olas de calor con máximas de alrededor de 35 grados y mínimas de 20 grados. Cabe mencionar que la población debe poner especial atención a los rayos UV, pues suelen ser más intensos que en el resto del planeta por la ubicación geográfica del país.

En cuanto a los récords de temperatura, el histórico de la mínima ha sido de -5,6 grados, mientras que la máxima ha marcado 42,8 grados. Sólo una vez se ha registrado una nevada: fue el 13 de julio de 1930 durante el primer partido en la historia de la Copa Mundial de Fútbol.

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Qué tipo de clima hay en Uruguay

Uruguay se caracteriza por tener una doble temporada de precipitaciones. (Getty Images)
Uruguay se caracteriza por tener una doble temporada de precipitaciones. (Getty Images)

Uruguay es un país con un clima templado-húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos que además, por su ubicación geográfica y su cercanía con el océano, presenta una doble temporada de lluvias entre primavera-verano y otoño.

El país tiene una temperatura promedio de 17 grados al año, sin embargo, hay una diferencia muy marcada en su territorio: la región noroeste en donde se ubican Artigas, Salto y Rivera es más cálida con una media de 18 grados; mientras que el sureste en donde está Montevideo, Maldonado, Rocha y Lavalleja son más frescos, con una media de 16 grados.

Dado los fuertes vientos que se presentan en el territorio, los veranos son menos extremos y el invierno es más fresco, lo que ocasiona que también haya olas de frío que afectan especialmente a la zona norte y sur del centro. Sólo en un mes pueden registrarse hasta 25 heladas.

Apenas el 15 de enero de 2022 el país registró un nuevo récord sobre la temperatura más alta en su historia, cuando el Instituto de Meteorología de Uruguay (Inumet) señaló que la máxima en Florida había alcanzado los 44 grados, igualando la marca del 20 de enero de 1943. Por el contrario, la más fría fue la de Mercedes el 29 de julio de 2007 con un -7.6 grados.

Científicos señalan que debido a los efectos del cambio climático Uruguay podría tener un incremento de la temperatura hasta en tres grados en el año 2100, así como un aumento en las precipitaciones.

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