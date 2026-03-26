BEL-20-INDEX se mueve en terreno rojo tras arranque de operaciones este 26 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el BEL-20 INDEX, que inaugura la jornada en los mercados del jueves 26 de marzo con leves bajadas del 0,47%, hasta los 5.029,28 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas pasadas, el selectivo con este valor frena la racha positiva que marcaba en las tres jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de la última semana, el BEL-20 INDEX marca una subida 0,49%, de manera que desde hace un año aún acumula un ascenso del 16%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 11,42% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 2,29% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.916,79 puntos).