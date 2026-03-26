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BEL-20-INDEX se mueve en terreno rojo tras arranque de operaciones este 26 de marzo

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el BEL-20 INDEX, que inaugura la jornada en los mercados del jueves 26 de marzo con leves bajadas del 0,47%, hasta los 5.029,28 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas pasadas, el selectivo con este valor frena la racha positiva que marcaba en las tres jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de la última semana, el BEL-20 INDEX marca una subida 0,49%, de manera que desde hace un año aún acumula un ascenso del 16%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 11,42% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 2,29% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.916,79 puntos).

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