El pronóstico del tiempo en La Plata hoy, 11 de marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional

El tiempo en la ciudad de La Plata se presentará estable y mayormente soleado durante la mañana y la tarde a (Wikimedia Commons)

Este miércoles 11 de marzo el tiempo en la ciudad de La Plata se presentará estable y mayormente soleado durante la mañana y la tarde, con algo de nubosidad hacia la noche. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones durante la jornada. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 25°C, con vientos leves a moderados que oscilarán entre 13 y 22 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 31 km/h.

Para el jueves 12 continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 18°C y 25°C, con una baja probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche. El viernes 13 se mantendrán condiciones similares, con cielo algo nublado y marcas térmicas que irán de 17°C a 25°C.

La tabla muestra el pronóstico extendido del tiempo para La Plata, Buenos Aires, desde el miércoles 11 hasta el martes 17, detallando temperaturas, probabilidad de precipitación, velocidad y dirección del viento.

Durante el fin de semana persistirá el buen tiempo en la capital bonaerense. El sábado 14 se espera cielo parcialmente nublado con temperaturas entre 19°C y 26°C, mientras que el domingo 15 se anticipa una jornada mayormente soleada con mínima de 19°C y máxima de 29°C.

De cara al inicio de la próxima semana se prevé un ascenso de las temperaturas. El lunes 16 se esperan valores entre 22°C y 31°C, mientras que el martes 17 la mínima rondará los 24°C y la máxima llegará a 29°C, con cielo parcialmente nublado y posibles ráfagas de viento entre 42 y 50 km/h.

La predicción del clima en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

El pronóstico del tiempo en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este miércoles cielo despejado y temperaturas templadas, con 0% de probabilidad de precipitaciones durante la jornada.

Hacia el fin de semana, el pronóstico anticipa que la nubosidad será variable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, con temperaturas mínimas y máximas entre 19℃ y 32℃. Según los reportes, las chances de lluvias para el jueves y viernes se mantienen muy bajas, aunque el sábado la máxima podría alcanzar 27℃ y el domingo subir hasta los 30℃.

Las ráfagas de viento en el AMBA se mantendrán suaves durante el miércoles, con velocidades estimadas de 13 a 22 km/h y predominancia de direcciones noreste y este. Por su parte, solo en sectores de la Costa Atlántica bonaerense, entre San Clemente del Tuyú y Villa Gesell, se prevén chaparrones, que el jueves se transformarán en lloviznas. Para el suroeste bonaerense, como Coronel Suárez, Pigüé, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles, Monte Hermoso y Bahía Blanca, se esperan tormentas aisladas entre el jueves por la noche y el domingo.

En cuanto a la dinámica regional, el SMN precisa que once provincias siguen bajo alerta amarilla por tormentas, incluyendo sectores del este de Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, así como áreas del norte de Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Chaco, el este de Salta y el sur de Jujuy. Según datos de Meteored, las precipitaciones ya superan el promedio mensual en algunos puntos y el sistema de tormentas avanzará hacia el norte, manteniendo las alertas en el NOA y el NE argentino.

El clima en La Plata

Señalada como la “Ciudad de las diagonales”, la capital de la provincia de Buenos Aires presenta un clima nublado durante casi todo el año con inviernos fríos y vientos. Los veranos se caracterizan por ser calurosos, húmedos y con lluvia.

Los inviernos suelen ser gélidos y con viento. A lo largo del año la metrópoli registra temperaturas que van de los 6 °C a 28 °C y en pocas ocasiones es inferior a los 0°C o superior a los 33 grados.