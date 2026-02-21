Glosario de tecnología: qué significa Ataques de phishing

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los años venideros seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa Ataques de phishing

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Phishing es un término utilizado para describir el intento de una entidad fraudulenta de obtener información confidencial, como nombres de usuario, contraseñas y datos financieros, mediante el envío de correos electrónicos o mensajes instantáneos que aparentan provenir de empresas o personas confiables. Estos ataques suelen incluir enlaces a sitios web falsificados diseñados para engañar al usuario para que introduzca sus datos personales.

¡Bienvenidos a nuestro artículo sobre los ataques de phishing! El phishing es una técnica utilizada por los delincuentes cibernéticos para obtener información personal, como nombres de usuario y contraseñas, así como datos financieros. Estas entidades fraudulentas envían correos electrónicos o mensajes instantáneos que parecen provenir de empresas o personas confiables.

En este artículo explicaremos en detalle qué son los ataques de phishing, sus características, sus tipos más frecuentes y cómo identificarlos y prevenirlo. También veremos algunas herramientas para luchar contra el phishing y algunos casos famoso en la historia. ¡Vamos a empezar!

Características de los ataques de phishing

A continuación, te detallamos algunas características importantes que debes tener en cuenta para identificar los intentos de phishing

Correo electrónico sospechoso . Los correos electrónicos fraudulentos suelen contener amenazas urgentes y/o un lenguaje engañoso para convencerte de proporcionar información personal o realizar acciones inmediatamente. Estos correos suelen venir con un enlace a un sitio web falso. Errores gramaticales y ortográficos. Los hackers generalmente no se preocupan por la ortografía correcta o la gramática apropiada, así que si recibes un mensaje con errores obvios es mejor desconfiar. Mensajes demasiado buenos para ser verdad. Si recibes ofertas demasiado buenas para ser verdad desconfía, es muy probable que sea parte del intento de phishing. URLs sospechosas . Las URLs fraudulentas a menudo están mal escritas o contienen palabras clave relacionadas con el tema del correo electrónico (por ejemplo «cuentabancaria»). Examina las URL antes de hacer clic en ellas para detectar posibles estafadores, si hay algo sospechoso mejor no hagas clic en el enlace. Solicitud excesiva de información personal . La mayoría de las empresas legítimas no solicitan nombres completos, direcciones postales ni números telefónicos, si recibes este tipo de solicitudes desconfía inmediatamente y busca confirmar que se trata realmente del remitente original antes de proporcionar la información solicitada.

Tipos de ataques de phishing

Los ciberdelincuentes utilizan varias tácticas diferentes para llevar a cabo estos ataques. A continuación describimos algunos de los tipos más comunes de phishing

Ataque por correo electrónico . El ataque por correo electrónico es el tipo más común de phishing. Estos mensajes suelen ser enviados por spam o desde cuentas pirateadas. El objetivo es convencer al destinatario de que haga clic en un enlace sospechoso o descargue un archivo malicioso. Ataque basado en SMS . Esta técnica implica el envío masivo de mensajes SMS maliciosos a teléfonos móviles con el fin de engañar a los usuarios para que revelen información personal o financiera. Pharming . Esta técnica consiste en redirigir a los usuarios desde sus sitios web legítimos favoritos (como bancos) hacia páginas falsas diseñadas para robar sus credenciales y otros datos privados. Ataques basados en redes sociales . Los ciberdelincuentes utilizan esta técnica para crear perfiles falsificados o publicidad engañosa que redirigen a los usuarios a sitios web fraudulentos diseñados para robar sus credenciales y datos privados. Phishing basado en voz . Esta técnica se realiza generalmente mediante llamadas telefónicas no solicitadas con el objetivo final de obtener información personal y/o financiera del destinatario.

Es importante entender estas diversas formas de phishing. Esto, ya que son cruciales para evitar caer presa del mismo y protegerse contra la expoliación digital y malware malicioso.

Cómo identificar y prevenir ataques de phishing

Para protegerse de los ataques de phishing, es importante comprender cómo identificarlos y prevenirlos.

Primero, es importante entender cómo detectar un intento de phishing

Fíjese en el remitente del correo electrónico. Los remitentes sospechosos pueden incluir direcciones como «no-reply@example.com» o «admin@example.com». Si recibe un correo electrónico con un remitente desconocido, no abra el mensaje ni haga clic en los enlaces contenidos en él. Verifique la URL del sitio web al que se dirige desde el correo electrónico o el mensaje instantáneo. Las URLs falsificadas suelen tener caracteres extraños o letras faltantes, por lo que es importante verificarlas antes de hacer clic en ellas. Presta atención a la ortografía y la gramática del mensaje que has recibido. Los intentos de phishing generalmente contienen errores ortográficos y gramaticales obvios, lo que indica que el mensaje proviene de fuentes desconocidas o fraudulentas.

Además, hay varias medidas preventivas útiles para evitar caer víctima a estafas por phishing

Instala software antivirus actualizado y configúralo correctamente para detectar amenazas potenciales antes de abrir ningún correo electrónico sospechoso u otros archivos adjuntados a él. Activa las notificaciones de alerta cuando se descarguen archivos ejecutables desde Internet para darte cuenta si algo sale mal antes de abrir dicho archivo. Utiliza filtros antispam avanzados para bloquear automáticamente los intentos conocidos de phishing antes incluso de llegar a tu bandeja de entrada. Nunca hagas clic en enlaces sospechosamente similares a sitios web legítimos, incluso si llegan desde emisores conocidos.

Herramientas para combatir el phishing

El phishing es una de las formas más comunes de fraude cibernético que puede tener graves consecuencias. Es por eso que es importante conocer herramientas para combatir este tipo de ataque.

A continuación, enumeramos algunas de las mejores herramientas para ayudar a prevenir y detectar el phishing

Autenticación de doble factor (2FA) . La autenticación de doble factor ofrece una capa adicional de seguridad al inicio de sesión. Esto significa que, además del nombre de usuario y contraseña, los usuarios tendrán que proporcionar un segundo factor para verificar su identidad antes de poder acceder a la cuenta. Estos factores secundarios pueden ser códigos generados por un dispositivo físico o enviados a un teléfono móvil o correo electrónico. Inspección del sitio web . Algunos navegadores permiten revisar el sitio web antes de realizar cualquier acción en él. Esto ayuda a verificar si el sitio es legítimo o no. Los usuarios deben buscar información sobre el propietario del sitio, datos y certificados digitales válidos antes de ingresar información personal en la página web. Filtros anti-spam . Los filtros anti-spam son herramientas útiles para reducir la cantidad de correos electrónicos sospechosos recibidos a diario. Estas herramientas analizan el contenido del correo electrónico y determinan si existe alguna amenaza potencial para el usuario y bloquean estos correos antes que lleguen a la bandeja entrada del destinatario. Bloquear direcciones IP . El bloqueo IP permite bloquear direcciones IP sospechosa desde donde se envía información fraudulenta o amenazante al servidor web, impidiendo así el acceso no autorizado al mismo. Mantener actualizado los programas . Tanto los equipamientos como los programas deben estar actualizados para evitar posibles vulnerabilidades que los hackers puedan explotar para llevar acabo sus actividades delictivas tales como phishing. Por eso, siempre hay que mantener todos nuestros dispositivos e instalaciones actualizadas a la última versión disponible en mercado.

Casos famosos de ataques de phishing

Los ataques de phishing son uno de los métodos de extorsión y robo de información más frecuentes en el mundo digital. Estas tácticas se utilizan para engañar a los usuarios para que revelen sus datos confidenciales y obtener acceso a sus cuentas. Aunque estos ataques puedan parecer insignificantes, existen algunos casos famosos que demuestran la gravedad del problema.

A continuación, se presentan algunos de los mayores casos famosos relacionados con el phishing

Google . En el 2017, Google fue víctima de una campaña masiva de phishing. Los ciberdelincuentes crearon correos electrónicos fraudulentos en nombre del gigante tecnológico y les pedían a los usuarios que iniciaran sesión en un sitio web falso para verificar su identidad. Esto permitió a los hackers obtener acceso no autorizado a la información personal y financiera de millones de usuarios. Yahoo . En 2016, Yahoo sufrió un gran ataque de phishing dirigido a sus usuarios. Los cibercriminales utilizaron correo electrónico falso para pedirles que actualizaran sus contraseñas ya existentes o bien crearan nuevas contraseñas para sus cuentas. Al hacerlo, revelaban sus datos personales y financiero sin saberlo, lo que permitió el acceso no autorizado a miles de cuentas. LinkedIn . En 2016, LinkedIn también fue víctima del phishing cuando recibió una gran cantidad de correo electrónico fraudulento direccionado a empleados y profesionales registrados en la plataforma. Los emails contenían instrucciones falsas sobre cómo restablecer su contraseña y así robar información confidencial como direcciones IP e incluso tarjetas bancarias.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.