Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 16 de febrero

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el EuroStoxx 50, que comienza la jornada en los mercados del lunes 16 de febrero con leves subidas del 0,45%, hasta los 6.012,34 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas previas, el índice con este dato corta la racha plana que marcaba en las cuatro jornadas anteriores.

En relación a los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota un descenso 0,77%; por el contrario desde hace un año aún conserva una subida del 10,1%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,77% por debajo de su máximo del presente año (6.059,01 puntos) y un 2,77% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.850,38 puntos).

