El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 4 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Nikkei 225, que cerró rueda bursátil del miércoles 4 de febrero con ligeras descensos del 0,64%, hasta los 54.368,79 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 54.459,41 puntos y un mínimo de 53.965,51 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,91%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nikkei 225 acumula un ascenso 1,89%, por lo que en términos interanuales aún conserva un incremento del 36,06%. El Nikkei 225 se sitúa un 0,64% por debajo de su máximo del presente año (54.720,66 puntos) y un 6,36% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).