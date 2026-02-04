Noticias

El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 4 de febrero

Cierre de operaciones Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Nikkei 225, que cerró rueda bursátil del miércoles 4 de febrero con ligeras descensos del 0,64%, hasta los 54.368,79 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 54.459,41 puntos y un mínimo de 53.965,51 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,91%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nikkei 225 acumula un ascenso 1,89%, por lo que en términos interanuales aún conserva un incremento del 36,06%. El Nikkei 225 se sitúa un 0,64% por debajo de su máximo del presente año (54.720,66 puntos) y un 6,36% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

