Prepárate antes de salir: esta es la proyección del clima para Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 6 grados Celsius (43 grados Fahrenheit).

Los valores de sensación térmica llegarán a ser tan bajos como -3 grados Celsius (27 grados Fahrenheit).

El viento será tranquilo y se convertirá en una brisa del norte de aproximadamente 6 millas por hora (9.7 kilómetros por hora) después de la medianoche.

El clima por la noche

Saber cuál es el pronóstico del tiempo ayuda a planificar tu día para evitrar imprevistos (Reuters)

Esta noche, existe una ligera posibilidad de nieve. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 20 grados Fahrenheit (aproximadamente -6 grados Celsius). La sensación térmica podría bajar hasta -5 grados Fahrenheit (aproximadamente -20 grados Celsius). Habrá un viento del norte de 7 a 13 mph (11 a 21 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 mph (32 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 29 de enero 7:35 pm EST.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

