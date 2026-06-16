Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 16 de junio

En el cierre de operaciones, el tipo de cambio del dólar estadounidense alcanzó un promedio de 7,61 quetzales, lo que representa una variación del 2,2% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,45 quetzales. Dow Jones

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en alza. La volatilidad actual se sitúa en 24,09%, por encima de la volatilidad de referencia del 20,29%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,23%, mientras que su variación interanual se sitúa en una subida del 1,54%.