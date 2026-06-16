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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 16 de junio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el tipo de cambio del dólar estadounidense alcanzó un promedio de 7,61 quetzales, lo que representa una variación del 2,2% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,45 quetzales. Dow Jones

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en alza. La volatilidad actual se sitúa en 24,09%, por encima de la volatilidad de referencia del 20,29%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,23%, mientras que su variación interanual se sitúa en una subida del 1,54%.

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