Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 18 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,73 quetzales, lo que representa un aumento del 0,89% respecto al precio de 8,65 quetzales de la jornada anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una subida de 1,31, mientras que a nivel interanual presenta un descenso del -2,76%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva en su cotización frente al quetzal guatemalteco durante los últimos dos días, lo que refleja un fortalecimiento de la moneda europea en este período. La volatilidad del tipo de cambio se sitúa actualmente en 22,19%, por encima de la volatilidad de referencia de 20,16%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado.

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