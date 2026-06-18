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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 18 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del jueves

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,62 dólares canadienses, sin variación respecto al cierre anterior de 1,62, lo que representa una ligera disminución del -0,12% en comparación con la jornada previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una leve subida del 0,09, mientras que su variación interanual se sitúa en un avance del 0,85%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al dólar canadiense durante los últimos dos días. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 2,13%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,71%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

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