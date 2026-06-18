Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 18 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,62 dólares canadienses, sin variación respecto al cierre anterior de 1,62, lo que representa una ligera disminución del -0,12% en comparación con la jornada previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una leve subida del 0,09, mientras que su variación interanual se sitúa en un avance del 0,85%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al dólar canadiense durante los últimos dos días. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 2,13%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,71%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

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