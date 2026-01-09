Noticias

Valor de cierre del dólar en Bolivia este 9 de enero de USD a BOB

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar en Bolivia este 9 de enero de USD a BOB

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 6,86 bolivianos en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,52% comparado con los 6,76 bolivianos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense registra cambios ligeros; pese a ello desde hace un año acumula aún un ascenso del 1,96%.

Si confrontamos el valor con días anteriores, sumó dos sesiones sucesivas en dígitos positivos. La cifra de la volatilidad fue de 17,07%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (13,66%), de forma que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

