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Clima en República Dominicana: las temperaturas que predominarán este martes 7 de abril en Puerto Plata

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

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Este es el estado del tiempo para mañana en Puerto Plata. (Pexels)
Este es el estado del tiempo para mañana en Puerto Plata. (Pexels)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la previsión meteorológica para las siguientes horas de este martes en Puerto Plata, República Dominicana.

La consulta frecuente del pronóstico meteorológico protege la salud de quienes presentan mayor vulnerabilidad y reduce la probabilidad de accidentes. Anticipar fenómenos como tormentas, lluvias intensas o temperaturas extremas permite tomar medidas preventivas oportunas.

El pronóstico climático para este martes en Puerto Plata

  • El tiempo para este martes en Puerto Plata alcanzará los 32 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 11.
  • En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 89%, con una nubosidad del 40%, durante el día; y del 55%, con una nubosidad del 22%, a lo largo de la noche.
  • En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 28 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

El clima en Puerto Plata

La predicción del estado del tiempo en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en gran parte parte de República Dominicana, el clima es tropical.

La temporada de lluvia prevalece la mayor parte del año, siento octubre y noviembre los meses con más precipitaciones, en contraste de julio a agosto son los meses más secos.

El clima en República Dominicana

(EFE)
(EFE)

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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