Temperaturas en La Romana: prepárate antes de salir de casa este martes 7 de abril

El estado del tiempo para mañana en La Romana. (Wikimedia)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

El estado del clima de las próximas horas en La Romana para este 7 de abril

Se esperan altas probabilidades de lluvia este martes en La Romana. (EFE/ Orlando Barrera)

La probabilidad de lluvia para este martes en La Romana es de 90% durante el día y del 99% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 70% en el transcurso del día y del 84% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 30 grados y un mínimo de 24 grados en esta región.

Los rayos ultravioleta se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 4.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

Así se comporta el clima en La Romana durante el año

La predicción del clima en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

Al estar en una zona tropical, en La Romana el clima es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

El clima en República Dominicana

(EFE)

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, alcanzando -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.