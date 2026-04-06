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Clima en Santiago de los Caballeros: temperatura y probabilidad de lluvia para este martes 7 de abril

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

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Conoce como se comportará el clima en Santiago de los Caballeros este martes. (Wikimedia)

Antes de salir del hogar, lee el pronóstico del tiempo en Santiago de los Caballeros para las próximas horas en este martes 7 de abril.

La consulta frecuente del pronóstico meteorológico protege la salud de quienes presentan mayor vulnerabilidad y reduce la probabilidad de accidentes. Anticipar fenómenos como tormentas, lluvias intensas o temperaturas extremas permite tomar medidas preventivas oportunas.

El estado del tiempo para este martes

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Para este martes se esperan altas probabilidades de lluvia durante el día. (Wikimedia)
  • El tiempo para este martes en Santiago de los Caballeros alcanzará los 30 grados, mientras que la temperatura mínima será de 20 grados.
  • El pronóstico del índice de los rayos UV es de 11.
  • En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 87%, con una nubosidad del 63%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 57%, a lo largo de la noche.
  • En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

El clima en Santiago de los Caballeros

La predicción del clima en Santiago de los Caballeros (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Santiago de los Caballeros (Imagen ilustrativa Infobae)

Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad más importante de República Dominicana, parte de la provincia de Santiago y ubicada al norte del país centroamericano.

El clima en la ciudad de Santiago de los Caballeros es predominantemente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a mitigar el calor y la humedad en la región.

Los meses más calientes son entre julio y agosto, mientras que los meses con las temperaturas más bajas son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones y la nubosidad predominan durante gran parte del año.

El clima tropical en Santiago de los Caballeros, junto con la altitud de la ciudad, unos 183 metros sobre el nivel del mar, genera condiciones de nubosidad durante gran parte del año.

Aunque República Dominicana es propensa a los huracanes, Santiago de los Caballeros está un tanto protegida de ellos debido a su ubicación en el Valle de Cibao.

El clima en República Dominicana

(EFE)
(EFE)

Al ser un país del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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