La canción más reproducida en Spotify Uruguay hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público uruguayo.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

La canción de Roze Oficial se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 25.835 reproducciones, motivo por el cual sigue en la primera posición.

2. La Plena

W Sound

«La Plena», interpretado por W Sound, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 22.075 reproducciones.

3. Soy Favela

La T y La M

El exitazo de La T y La M sigue abriéndose camino en las listas. Con 21.881 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición tercera.

4. TU VAS SIN (fav)

Rels B

Esta es la canción de Rels B que se ubica en el cuarto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 21.253 reproducciones.

5. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle va en descenso: ya llega a la quinta posición. Sus 20.850 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

6. Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)

La Dosis

«Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)» se ubica en la sexta posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 20.694, lo que marca un hito en la carrera musical de La Dosis.

7. UWAIE

Max Carra

«UWAIE» de Max Carra pierde fuerza. Hoy solo cosecha 20.206 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

8. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» de El Bogueto sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, ya que ha conseguido un total de 19.300 reproducciones.

9. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

Un número tan favorable como 18.864 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de ROSALÍA va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno lugar.

10. Amor de Vago (w Malandro)

La T y La M

«Amor de Vago (w Malandro)» de La T y La M va en descenso: ya llega al décimo lugar. Sus 18.034 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Uruguay es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Brendan McDermid)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.