Así se movió la fortuna de los 10 millonarios más ricos del planeta

El dinero nunca se detiene y sus fortunas tampoco (Composición fotográfica infobae)

La lucha por el trono del multimillonario más rico del mundo está más reñida que nunca este jueves 18 de junio.

Un paso en falso en la frágil economía actual puede costar miles de millones de dólares y varios lugares en este ambicioso top.

Estos son los ganadores y perdedores del día, así como la cantidad de dinero que cambió de manos en las últimas horas.

Las 10 fortunas más grandes del mundo luego el cierre de mercados en la jornada de hoy

Elon Musk.

Su fortuna: $1328.1B.

Cuánto cambió: 3.3%.

Valor del cambio: $42.9B.

Larry Page.

Su fortuna: $304.4B.

Cuánto cambió: 1%.

Valor del cambio: $3.1B.

Sergey Brin.

Su fortuna: $280.8B.

Cuánto cambió: 1%.

Valor del cambio: $2.8B.

Jeff Bezos.

Su fortuna: $255.5B.

Cuánto cambió: 0.

Valor del cambio: $17.6M.

Elon Musk es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Larry Ellison.

Su fortuna: $236.7B.

Cuánto cambió: -2%.

Valor del cambio: $4.8B.

Michael Dell.

Su fortuna: $226.5B.

Cuánto cambió: -2%.

Valor del cambio: $4.6B.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $206.0B.

Cuánto cambió: 1.1%.

Valor del cambio: $2.3B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $179.3B.

Cuánto cambió: -2.3%.

Valor del cambio: $4.3B.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $160.9B.

Cuánto cambió: 1.7%.

Valor del cambio: $2.7B.

Warren Buffett.

Su fortuna: $146.5B.

Cuánto cambió: 0.

Valor del cambio: $66.7M.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los siguientes 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán movimientos verticales (entre generaciones) y apenas 9 billones horizontales (entre cónyuges), de acuerdo con el reporte de UBS sobre riqueza global en 2025.

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Los nuevos millonarios

El ascenso de Marilyn Simons y Lyndal Stephens Greth al club de los multimillonarios ilustra la magnitud de los cambios en la riqueza global.

Simons, con 31.000 millones de dólares y Stephens Greth, con 25.800 millones, comandan la mayor ola de nuevos integrantes en la historia del ranking.

Este año, 288 personajes debutaron en el listado, procedentes de 33 países y territorios y suman en conjunto 680.000 millones de dólares, con un promedio de 2.400 millones de dólares por persona.

La edición 2025 de Forbes destaca la tendencia de riqueza creada desde cero: el 68% de los nuevos multimillonarios (196 personas) construyeron sus fortunas sin herencia. El caso más sobresaliente es el del saudí Sulaiman Al Habib, fundador de una red de hospitales privados, quien a los 73 años es el nuevo multimillonario autodidacta más rico del año, con 10.900 millones de dólares.

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Entre los más jóvenes, Alexandr Wang, cofundador de Scale AI, alcanza los mil millones a los 28 años, impulsado por la valoración de su compañía de inteligencia artificial en 61.500 millones.

Los multimillonarios y la desigualdad

Cuando se habla sobre la fortuna de los multimillonarios no solamente se trata el tema de la inequitativa repartición de la riqueza sino también de la desigualdad de género que persiste en estos listados.

De acuerdo con Forbes, en 2025 sólo el 15% de los nuevos multimillonarios son mujeres, de las cuales casi dos terceras partes heredaron su fortuna.

El último análisis sobre riqueza global de UBS realizado en 56 mercados destaca que en los próximos 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán transferencias verticales (entre generaciones) y 9 billones transferencias horizontales (entre cónyuges).

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Estados Unidos lidera en volumen de transferencias previstas (más de 29 billones), seguido por Brasil y China.

“Las mujeres se beneficiarán especialmente de este proceso, ya que suelen heredar tanto de sus padres como de sus cónyuges y muchas asumen el control total del patrimonio familiar tras enviudar. Una encuesta a mujeres estadounidenses con al menos un millón de dólares en activos revela que el 80% enfrentó dificultades al heredar, principalmente por falta de información o planificación”, resalta.

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