El podcast de Ricardo Lorenzetti: sed de agua y sed de justicia

En este nuevo episodio de El Podcast de Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte Suprema propone mirar el agua, con incomodidad, desde la cercanía absoluta. “Los invito a imaginar nuestra vida sin agua o con grandes dificultades para acceder a ella”, plantea en la apertura. “Es algo difícil de imaginar ahora, pero ya está sucediendo.” Así, el episodio despliega un mapa de restricciones que ya afectan a ciudades del mundo, desde límites para bañarse hasta la obligación de reutilizar el agua residual. Lo que antes parecía inagotable empieza a convertirse en motivo de preocupación.

La literatura especializada ayuda a revelar lo que no vemos. Tony Allan, en Virtual Water, explica que absolutamente todo lo que consumimos contiene agua. Lorenzetti retoma esa idea para mostrar que la escasez no se limita a la canilla, sino a la estructura misma del consumo global. Peter Gleick, en Bottled and Sold, expone otra paradoja. “¿De dónde salió esto de convertir un recurso natural y gratuito en un producto de lujo?”, cita Lorenzetti. La pregunta apunta a una cultura que normalizó pagar por agua embotellada incluso en países donde el agua de red es más segura.

El episodio también registra la contradicción entre disfrute y daño. Personas bañándose en zonas de deshielo “cantando alegremente” mientras los glaciares retroceden. Países del Ártico celebrando rutas comerciales que aparecen por el derretimiento. “Las conductas humanas son bastante extrañas”, dice Lorenzetti, porque incluso frente a una tragedia se busca la ventaja inmediata.

El movimiento estructural es claro. La demanda crece por población, agricultura, minería y tecnología, mientras la oferta se reduce por deforestación, retroceso glaciar y contaminación de mares y acuíferos. El IPCC estima que “por cada grado de aumento de temperatura, un siete por ciento de la población mundial tendrá que enfrentar un descenso del veinte por ciento de los recursos renovables de agua”. La consecuencia es inevitable: cuando un recurso escasea, surge el conflicto.

Lorenzetti menciona que “seiscientos sesenta y tres millones de personas viven sin agua potable”, cifra que permite entender por qué en tantos barrios la disputa es por un bidón de agua limpia. Oro azul, de Barlow y Clarke, aporta otra capa al debate: el interés creciente de empresas globales que ya invierten en reservas de agua ante su valor futuro. La tensión entre escasez y apropiación privada ocupa un lugar central en el episodio.

La salida requiere liderazgo. “Tiene que haber un plan nacional de agua”, afirma. Acceso universal, agua no contaminada y sistemas de saneamiento que reduzcan enfermedades. También tecnología que permita reutilizar y consumir menos. El caso israelí, estudiado por Seth Siegel, aparece como ejemplo de gestión en territorios donde la escasez es estructural.

El episodio dedica un tramo a la discusión sobre la privatización. Lorenzetti recupera las tesis de Ronald Coase, pero marca el límite: “La delimitación de los cursos de agua es muy difícil” porque todo está conectado. Lo esencial, dice, es que la propiedad privada sobre el agua generaría exclusión. “No todos van a poder pagar”, y el acceso quedaría condicionado a la capacidad económica.

El cierre vuelve a los sistemas naturales, en particular los humedales. “Tarde o temprano se toman venganza”, afirma, recordando que construir sobre ellos provoca inundaciones y daños irreparables. El mensaje final sintetiza el corazón del episodio: proteger el agua implica proteger la vida misma. “Pensemos que las generaciones futuras lucharán por el agua.” La sed de agua, concluye, es también sed de justicia.

Episodio 11. Por qué nos asusta el ecosistema tecnológico

La inteligencia artificial nació de una larga historia de ideas, inventos y deseos, desde Descartes y Turing hasta las redes neuronales y la ingeniería genética. Pero el salto actual es distinto: máquinas que aprenden, sistemas que crean y tecnologías capaces de programar la vida misma. Este episodio explora las raíces filosóficas, científicas y biológicas de la IA para entender por qué su expansión provoca fascinación y temor a la vez, al modificar no solo lo que hacemos sino también lo que somos.

Episodio 12. El algoritmo en el aula y en el trabajo

La revolución tecnológica atraviesa la educación y el empleo con efectos contradictorios. Promesas de salud, productividad y bienestar conviven con ansiedad, vigilancia y precarización. Este episodio analiza cómo la inteligencia artificial impacta en la formación de las nuevas generaciones, en la salud mental de los adolescentes y en la calidad del trabajo humano. Entre la eficiencia y el control se define un nuevo contrato social para la infancia y el empleo.

Episodio 13. El algoritmo autoritario. Poder, conflicto y vigilancia

Las plataformas no solo intermedian información, también moldean la política, amplifican conflictos y reconfiguran la democracia. Este episodio aborda el impacto de la IA en la esfera pública: desinformación, manipulación emocional, crisis de identidad, nuevas formas de vigilancia y riesgos autoritarios. Desde la fragilidad de las instituciones democráticas hasta la posibilidad de que las máquinas juzguen, emerge un desafío histórico: sostener libertades en una civilización tecnológica vulnerable.

Episodio 14. Algorética: los marcos políticos de la IA

Frente a un poder tecnológico sin precedentes surge la necesidad de reglas comunes. Este episodio examina los debates internacionales sobre regulación, innovación, riesgo sistémico, cooperación entre países, principios éticos y gobernanza global. Inspirado en discusiones históricas sobre energía nuclear y cambio climático, propone pensar una “algorética” que oriente el desarrollo tecnológico hacia fines humanos y democráticos.

Episodio 15. Responsabilidad individual en la era tecnológica

Más allá de los Estados y las empresas, cada ciudadano enfrenta decisiones éticas y jurídicas frente a la tecnología. Este episodio analiza los derechos a la transparencia, la prevención de daños y la responsabilidad en la cadena de producción digital. Explora cómo defender la competencia informativa, identificar a los autores y evitar la discriminación automatizada. La acción individual vuelve a ser central en un entorno dominado por sistemas opacos.

Episodio 16. Arquitectura del poder: IA y gobernabilidad

La inteligencia artificial altera las estructuras de poder a escala global. Este episodio examina su rol en la geopolítica, la economía y la gobernabilidad democrática, desde Silicon Valley hasta China. Analiza el surgimiento de superinteligencias, el problema del control y las tensiones entre Estados y corporaciones tecnológicas. La pregunta central es quién gobierna a quienes gobiernan mediante algoritmos.

Episodio 17. El precio del futuro: derecho a un ambiente sano

La crisis ambiental ya no es abstracta. Se manifiesta en la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el urbanismo desbordado y la cultura del descarte. Este episodio analiza el costo ecológico de la tecnología y de nuestras decisiones cotidianas, desde el celular que cambiamos hasta el agua que vendemos, y plantea el derecho a un ambiente sano como principio intergeneracional. Lo que está en juego no es solo la naturaleza sino el horizonte vital de quienes vienen.

Episodio 18. Sed de agua y sed de justicia

El agua es el recurso más disputado del siglo XXI. Este episodio aborda la tendencia hacia la escasez, la deforestación, el retroceso de glaciares y la contaminación de mares y aguas subterráneas. Examina el surgimiento de conflictos sociales y políticos en torno a su uso, la privatización y las llamadas guerras del agua. Detrás de cada disputa hídrica late una cuestión jurídica y moral: cómo garantizar justicia en un bien común amenazado.

Episodio 19. Reparar el mundo: soluciones para la crisis ambiental

La crisis ecológica exige más que diagnósticos. Requiere acción jurídica, política y social coordinada. Este episodio explora mecanismos legales como el principio precautorio o el in dubio pro natura, así como políticas públicas y acuerdos internacionales orientados a proteger bienes comunes, energía y biodiversidad. Entre el fracaso distributivo y las nuevas formas de cooperación se delinean caminos posibles para reconstruir el vínculo entre humanidad y naturaleza.

Episodio 20. El derecho a la educación pública igualitaria

La educación pública es un pilar de la democracia pero enfrenta desafíos de calidad, financiamiento y actualización. Este episodio reafirma su centralidad como derecho en todos los niveles, primario, secundario y universitario, y examina las correcciones necesarias para garantizar igualdad real. Defender la educación pública es sostener el horizonte compartido de una sociedad que no renuncia a formar ciudadanos libres, críticos y diversos.