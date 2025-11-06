Culpa nuestra sigue conquistando a la audiencia de Prime Video España esta semana

El tráiler de Culpa Nuestra, de Prime Video, rompe récords a nivel mundial. El avance se ha convertido en el más visto en la historia de una película original de streaming. (Crédito: Prime Video)

Culpa nuestra es la tercera y última película de la exitosa trilogía romántica “Culpables”, basada en las novelas de la autora española Mercedes Ron. Esta saga ha sido un fenómeno global, especialmente en Prime Video, donde las entregas anteriores rompieron récords de audiencia.

La historia gira en torno a Noah (interpretada por Nicole Wallace) y Nick (Gabriel Guevara), una pareja apasionada pero conflictiva que ha pasado por rupturas, secretos familiares y pruebas emocionales en las películas anteriores. En “Culpa nuestra”, ambientada años después de los eventos de “Culpa tuya”, la boda de Jenna y Lion obliga a Noah y Nick a reencontrarse.

Él, ahora heredero de las empresas de su abuelo, lucha por perdonar el pasado de ella, quien está comenzando su vida profesional. La pregunta central es si el amor y el perdón podrán superar el rencor, o si sus caminos se separarán para siempre. Es un drama romántico lleno de tensión emocional, química intensa y giros que exploran temas como la madurez, la familia y las segundas oportunidades.

Top de películas más reproducidas en Prime Video en España

1. Culpa nuestra

Gabriel Guevara y Nicole Wallace en 'Culpa nuestra' (Prime Video)

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor? Secuela de “Culpa tuya”.

2. 57 Segundos

"57 Segundos" se mete en el ranking de las mejores películas de Prime Video. (Prime Video)

Cuando un blogger de tecnología consigue una entrevista con un gurú de la tecnología y detiene un ataque contra él, encuentra un anillo misterioso que lo transporta 57 segundos al pasado.

3. Edén

En 1932, un grupo de europeos busca una nueva vida en una isla deshabitada del archipiélago de las Galápagos. Ellos y quienes les siguen creen haber encontrado el paraíso, pero descubren que el infierno son los demás. Crédito: Amazon Prime

4. Culpa tuya

En un mundo donde el amor enfrenta una oposición implacable, Nick y Noah tendrán que enfrentarse a su familia, amigos y a la sociedad para proteger su vínculo prohibido. ¿Su amor podrá resistir la prueba definitiva o la presión los separará? Culpa Tuya se estrena en Amazon Prime el 27 de diciembre. (Crédito: Prime Video)

El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarles. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad, abre sus vidas a nuevas relaciones. La aparición de una exnovia que busca venganza y de la madre Nick con intenciones poco claras, removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una relación, ¿puede realmente acabar bien?

5. Culpa mía

Nicole Wallace y Gabriel Guevara encabezan el reparto de la película basada en el primer libro de la exitosa trilogía "Culpables" de Mercedes Ron.

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre. Allí conoce a su nuevo hermanastro Nick y sus personalidades chocan desde el primer momento. Pero la atracción que sienten les llevará a vivir una relación prohibida, donde el carácter rebelde y atormentado de cada uno de ellos pondrá del revés sus mundos haciendo que acaben perdidamente enamorados. Adaptación del primer libro de la trilogía “Culpables” de Mercedes Ron.

6. Juego sucio

Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York. Crédito: Amazon Prime

Un experto ladrón lleva a cabo el mayor robo de su vida. Parker, junto a Grofield, Zen y un equipo experto, se ven involucrados en un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta arriesgada misión.

7. Hedda

Hedda

Hedda se debate entre la huella imborrable de un antiguo amor y la silenciosa asfixia de su vida actual. En el transcurso de una noche cargada de tensión, salen a la superficie deseos reprimidos desde hace tiempo y secretos ocultos.

8. Riadas

"Riadas" se mete en el ranking de las mejores películas de la plataforma en España. (Prime Video)

Acercamiento a la tragedia ocurrida en Valencia, pero, sobre todo, una respuesta al impacto terrible que se vivió después, dando voz a las víctimas y voluntarios en primera persona.

9. Se requiere mantenimiento

Charlie, la independiente dueña de un taller exclusivamente femenino, se ve obligada a reevaluar su futuro cuando una gran corporación de la competencia se instala enfrente. Buscando consuelo, recurre a un confidente en internet, sin saber que es Beau, el rival que amenaza su negocio. Mientras saltan chispas, tanto en internet como fuera de ella, la verdad amenaza con desbaratarlo todo.

10. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en cientos de países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.