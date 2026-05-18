Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 18 de mayo

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de -0,02%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,16%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,6%.

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El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del 13,01% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 19,74%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.