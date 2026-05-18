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Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 18 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de -0,02%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,16%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,6%.

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El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del 13,01% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 19,74%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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