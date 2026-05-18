Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 18 de mayo

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,37 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, con una ligera variación porcentual de -0,02% respecto al precio de cierre anterior de 1,37. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,36%, mientras que su variación interanual se sitúa en un leve incremento del 0,04%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una caída en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 1,32%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,26%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.