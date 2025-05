Top 10 de Netflix en Argentina: Estas son las películas más vistas en la plataforma

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Netflix.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Netflix y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público.

A continuación el listado de las más populares

1. El Gato con Botas: El último deseo

Secuela de 'El gato con botas' (2011). El Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura: ha consumido ocho de sus nueve vidas, por ello emprende un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus nueve vidas..

2. La calle del terror: La reina del baile (Fear Street: Prom Queen)

¿Quién será la reina del baile de 1988 del instituto Shadyside? La competencia de la discreta Lori es feroz incluso antes de que alguien empiece a matar a las candidatas.

3. Nonnas

Tras la muerte de su madre, un hombre lo arriesga todo y decide honrarla abriendo un restaurante italiano donde abuelas de verdad toman el mando en la cocina.

4. El gato

Mike Myers protagoniza esta película en el papel del travieso visitante felino con sombrero que enseña a dos niños que "es divertido divertirse pero hay que saber cómo hacerlo". Dakota Fanning y Spencer Breslin encarnan a los dos niños que tienen el placer de presenciar la anárquica conducta del gato y su habilidad para divertirse desafiando las leyes de la gravedad. Kelly Preston hace el papel de la madre y Alec Baldwin es Lawrence Quinn, el vecino que aspira a convertirse en padrastro de los niños, para desesperación de éstos.

5. Thunderbirds: La élite de la Fuerza Aérea de EE. UU. (Air Force Elite: Thunderbirds)

En este documental, los Thunderbirds, pilotos de élite de las Fuerzas Aéreas, demuestran una excepcional habilidad, confianza y valentía durante un entrenamiento de alto riesgo.

6. Extraterritorial (Exterritorial)

Cuando su hijo desaparece en un consulado de EE. UU., una exsoldado de las fuerzas especiales hará lo imposible por encontrarlo.. y destapará una oscura conspiración.

7. Estragos (Havoc)

Después de que un robo de drogas tenga consecuencias fatales, un policía lucha contra el submundo criminal de una ciudad corrupta para salvar al hijo de un político.

8. Bad Influence

9. La chica salvaje

La historia de Kya, una niña abandonada que se crió hasta la edad adulta en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte. Atraída por dos jóvenes de la ciudad, Kya se abre a un mundo nuevo y sorprendente; pero cuando uno de ellos es encontrado muerto, la comunidad inmediatamente la señala como la principal sospechosa.

10. Fuera de pista 2 (Ute och cyklar)

Ahora que Lisa ya no bebe y lleva una vida familiar con su hija Elvira y su novio Anders, se propone participar con su hermano Daniel en Vätternrundan, una carrera ciclista de 315 km. Pero cuando Daniel se entera de que Klara, su mujer, quiere el divorcio, cambia de idea y decide participar en la carrera con ella. Lisa, por su parte, no tiene claro si comprar una casa y casarse con Anders porque cree que no está a la altura. Mientras Daniel y Klara intentan salvar su relación, Lisa comienza a tontear con un antiguo novio. Se vienen curvas para las dos parejas y no solo metafóricamente..

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

