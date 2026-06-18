Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 18 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,93 reales brasileños, lo que representa un incremento del 0,24% respecto al precio de cierre anterior de 5,92 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,3%, aunque su evolución interanual refleja una bajada del -6,1%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño durante los últimos tres días, lo que indica un fortalecimiento sostenido de la divisa europea. La volatilidad actual del tipo de cambio euro/real brasileño se sitúa en 9,63%, inferior a la volatilidad de referencia del 11,01%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado en este período reciente.

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