Noticias

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 18 de junio

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Infobae Noticias
Infobae Noticias

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 7,86 bolivianos, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una leve variación positiva del 0,1% en comparación con el cierre anterior de 7,86 bolivianos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,91%, aunque en términos interanuales presenta una ligera bajada del -0,11%.

El euro frente al boliviano ha presentado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose al alza durante dos días consecutivos.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro a boliviano se sitúa en 17,15%, superando la volatilidad de referencia del 16,53%, lo que indica una leve inestabilidad en el mercado.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

PUBLICIDAD

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

PUBLICIDAD

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

Temas Relacionados

Precio del euro en BoliviaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 18 de junio

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 18 de junio

Precio del dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 18 de junio

La divisa estadounidense experimentó un alza respecto a la jornada anterior.

Precio del dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 18 de junio

Dólar hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 18 de junio

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 18 de junio

Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 18 de junio

El activo ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 18 de junio

Precio del euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 18 de junio

La moneda europea registró una caída respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 18 de junio