Cuál es la verdura que ayuda a eliminar las infecciones urinarias de forma natural

El chayote como planta medicinal (Infobae)

Más comunes de lo que parece, la presencia de infecciones urinarias puede causar molestia, ardor y hasta dolor, son originadas por el ingreso de alguna bacteria al organismo -regularmente por la uretra- y que se multiplica en el sistema urinario, ya sea los riñones, los uréteres, la vejiga y la misma uretra.

Y, aunque el sistema urinario está preparado para impedir el ingreso de estos invasores microscópicos, estas defensas a veces fallan, derivando en la infección.

Sin embargo, existen varios tratamientos clínicos para combatir las infecciones urinarias que pueden ser auxiliadas con opciones naturales o con el simple hecho de mejorar la alimentación.

Una de estas opciones es el chayote, una verdura similar a la papa que se caracteriza por su color verde, su cáscara delgada pero con pequeñas espinas y una pulpa jugosa y dura.

El chayote es una fruta ampliamente utilizada en la cocina tradicional (REUTERS/Juan Carlos Ulate/File Photo)

De nombre científico sechium edule, el chayote es una hortaliza que forma parte de la familia cucurbitáceas, la misma que las calabazas, y es una de las pocas plantas que se comen en su totalidad.

Esta verdura fue cultivada extensamente en Mesoamérica por las civilizaciones maya y azteca; posteriormente se extendió por todo el mundo tras la colonización española. Aunque la ubicación de su origen no es precisa, su domesticación se ha situado en Centroamérica.

Los chayotes se pueden comer crudos y pelados, principalmente en ensaladas, o cocinados en diferentes platillos. Con ellos se pueden preparar conservas agridulces y hasta dulces.

Aquí te enlistamos algunas de las propiedades medicinales del chayote, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto de Ecología de México.

Las propiedades medicinales del chayote

El chayote y sus propiedades medicinales (Sader)

El chayote está compuesto por varios nutrientes como lo son el ácido ascórbico, la tiamina, la niacina, la riboflavina, la vitamina A, el hierro, el fósforo, el calcio, las proteínas y los carbohidratos, así como agua y azúcar.

Esta verdura es un poderoso diurético, es decir, que aumenta la secreción y excreción de orina, lo que ayuda a eliminar y prevenir infecciones urinarias, así como inflamaciones y cálculos renales.

Al chayote se le atribuyen propiedades hipotensoras, es decir, que tiene la capacidad de reducir la presión arterial; vasodilatadora, que dilata los vasos sanguíneos mejorando la circulación de la sangre y siendo un estimulante cardíaco; así como espasmolíticas, que evita o suaviza las contracciones involuntarias de los músculos.

Sus nutrientes contribuyen al beneficio de la salud de las personas que padecen de colesterol, también es un alimento ideal para quelas personas que buscan bajar de peso e incluso para los diabéticos, ya que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

El chayote no tiene efectos secundarios y contraindicaciones (Sader)

El consumo de esta verdura se usa para el tratamiento de la arteriosclerosis, hipertensión, cicatrización de úlceras y reducir la inflamación intestinal y cutánea, combatir el estreñimiento y prevenir o combatir la anemia.

Cabe mencionar que la obtención de lo beneficios de esta planta no se limita a su fruto -que es el chayote- sino también a sus hojas, con las que se prepara una infusión que tiene prácticamente el mismo uso medicinal.

Una de las ventajas del chayote es que no se le conocen efectos secundarios o contraindicaciones, aunque no está de más consultar con el médico su consumo particular ante algun padecimiento.