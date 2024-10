Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video España

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los ávidos consumidores de contenido en línea, este es el lugar correcto, ya que podrán encontrar el top de las películas más populares este 5 de octubre en Prime Video España. Una de las ventajas que dan estas plataformas es su portabilidad, además de que se pueden encontrar producciones originales, estrenos y títulos clásicos que han sido galardonados en festivales.

A continuación se encuentran las películas favoritas en la plataforma

1. Sol de justicia (Killer Heat)

Un detective privado expatriado acepta investigar una muerte sospechosa en Creta, Grecia, dentro de una familia con celos muy arraigados.

2. Tu madre o la mía: Guerra de suegras

Paco y Regina van a casarse, pero no saben que eso desatará una lucha entre sus madres por ver quién decide hasta el mínimo detalle de la boda. Carmen, la madre de Paco, es una experta en el chantaje sentimental para conseguir lo que quiere. Mientras que Catalina, la madre de Regina, es una experta en usar sus contactos para presionar y extorsionar a la gente hasta que se cumpla su más mínimo capricho. La lucha de ambas desata una batalla de proporciones épicas, donde no quedará nada en pie.

3. Wanted Man: Se Busca (Wanted Man)

Un agente de policía debe recuperar a una testigo y escoltarla después de que un tiroteo entre cárteles deje varios agentes de la DEA muertos, pero entonces deberá decidir en quién confiar cuando descubran que el ataque fue ejecutado por fuerzas estadounidenses.

4. Red de peligro (Traffik)

Una pareja que busca una escapada romántica va a pasar un fin de semana a las montañas, pero tras un encuentro con una banda de moteros en una gasolinera empiezan a ser perseguidos por éstos. Solos en las montañas, tendrán que hacer todo lo posible para defenderse

5. La casa de los susurros (House of Spoils)

Una chef abre su primer restaurante. Allí se enfrentará al caos en la cocina, a un inversionista dudoso y a las dudas sobre sí misma. Aunque la presión aumenta gracias al anterior dueño del local que amenaza con sabotearla.

6. Curiosa

Narra la historia de Marie de Régnier, una mujer libre e independiente que experimentó con su sexualidad a su vez que cosechó una prolífica carrera en el mundo de la literatura y la poesía. Coetánea de la también escritora Colette, Marie de Régnier se convirtió en una de las autoras más influyentes de la Francia de principios de siglo. Para pagar las deudas de su padre, Marie de Heredia se casa con el poeta Henri de Regnier, pero ella es la amante de Pierre Lou, un poeta que también es un erotómano y un gran viajero. Es con él con el que vivirá una iniciación al amor y el erotismo a través del vínculo fotográfico y literario que inventan juntos.

7. Hit Man. Asesino por casualidad (Hit Man)

Gary Johnson es el asesino profesional más buscado de Nueva Orleans. Para sus clientes, es el sicario ideal. Pero si le pagas para que elimine a un cónyuge infiel o a un jefe maltratador, será mejor que tengas cuidado: trabaja para la policía. Cuando rompe el protocolo para ayudar a una mujer desesperada que intenta huir de un novio maltratador, se convierte en uno de sus falsos personajes, se enamora de la mujer y coquetea con convertirse él mismo en un criminal.

8. Guardians of the Tomb

9. Miss Willoughby y la librería embrujada (Miss Willoughby and the Haunted Bookshop)

La señorita Willoughby es una educadora y entusiasta aventurera, heredera de una fortuna familiar que, junto con su ex mayordomo de las fuerzas armadas, Robert y el descarado pero confiable Jack Russell, Bentley, se ven envueltos en el misterio y la aventura que rodea una librería de antigüedades embrujada.

10. En su punto (Tendre et Saignant)

Charly es el editor en jefe de una revista de moda. Cuando muere su padre, ella hereda el negocio familiar: una carnicería, que no es exactamente su pasión en la vida. Está a punto de venderlo cuando Marcial, que trabajaba para su padre, quiere hacerse cargo, pero ella se lo está pensando mejor. Estos dos personajes opuestos tendrán que acostumbrarse el uno al otro.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Captura de pantalla/Amazon Prime Video)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.