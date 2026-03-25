Cotización del ATX: el principal índice de Austria gana terreno al terminar la jornada este 25 de marzo

Día en positivo para el ATX, que terminó la jornada financiera del miércoles 25 de marzo con fuertes subidas del 2,58%, hasta los 5.404,63 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 5.417,75 puntos y un mínimo de 5.268,84 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,75%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el ATX marca una disminución 0,38%; por contra en el último año aún conserva un ascenso del 26,32%. El ATX se sitúa un 7,15% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.820,55 puntos) y un 4,04% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.194,82 puntos).