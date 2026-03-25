Actividad bursátil: AEX registra ganancias de 0,91% al cierre de los mercados de este 25 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el AEX, que terminó la jornada financiera del miércoles 25 de marzo con incrementos del 0,91%, hasta los 983,13 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 986,69 puntos y un volumen mínimo de 975,33 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,15%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el AEX marca una bajada 1,69%; pero en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 8,34%. El AEX se sitúa un 4,56% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.030,06 puntos) y un 2,24% por encima de su cotización mínima del año en curso (961,62 puntos).