Cuáles son las lecturas: el evangelio para este 3 de octubre

Todos los domingos, la Iglesia Católica lleva a cabo una Misa, el acto de culto más importante de esta religión. Sin embargo, en distintas ciudades católicas no se limitan a los fines de semana y se realiza prácticamente todos los días.

Es por eso que el Vaticano ofrece a los católicos las lecturas y el evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son la materia prima de esta celebración litúrgica. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura de este 3 de octubre

Lectura del libro de Job

Job 19, 21-27

Job tomó la palabra y dijo:

“Tengan compasión de mí,

amigos míos, tengan compasión de mí,

pues me ha herido la mano del Señor.

¿Por qué se ensañan contra mí, como lo hace Dios,

y no se cansan de escarnecerme?

Ojalá que mis palabras se escribieran;

ojalá que se grabaran en láminas de bronce

o con punzón de hierro se esculpieran

en la roca para siempre.

Yo sé bien que mi defensor está vivo

y que al final se levantará a favor del humillado;

de nuevo me revestiré de mi piel

y con mi carne veré a mi Dios;

yo mismo lo veré y no otro,

mis propios ojos lo contemplarán.

Esta es la firme esperanza que tengo’’.

El evangelio del día

El evangelio y las lecturas son pasajes de la Biblia. (AP Foto/John Minchillo, Archivo)

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 10, 1-12

En aquel tiempo, designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo: “La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: ‘Que la paz reine en esta casa’. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ‘Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios’.

Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: ‘Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el Reino de Dios está cerca’. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad”.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

