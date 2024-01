Corteza de Sauce: beneficios medicinales y efectos secundarios

Ante el uso de suplementos o plantas medicinales, consulta a tu médico (Imagen ilustrativa Infobae)

En la búsqueda constante de alternativas para mejorar nuestra salud y bienestar, el uso de suplementos y plantas medicinales ha adquirido una relevancia significativa, sobre todo cuando se trata de opciones con usos tradicionales y milenarios.

Estos recursos naturales ofrecen una rica variedad de nutrientes y compuestos bioactivos que pueden complementar nuestra dieta, brindar beneficios terapéuticos y complementar un tratamiento, siempre y cuando sea bajo la supervisión de un médico.

En esta ocasión nos enfocaremos en corteza de sauce, cuáles son sus usos, su nivel de seguridad y eficacia, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras plantas curativas o suplementos, de acuerdo con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

Propiedades medicinales

La corteza de sauce proviene de varias variedades de sauce, incluido el sauce blanco (Salix alba o europeo), negro (Salix nigra o gatito), crack y sauce morado. La corteza de sauce contiene una sustancia química llamada salicina, que es similar a la aspirina. Tiene efectos reductores del dolor y la fiebre en el cuerpo. Las personas comúnmente usan la corteza de sauce para el dolor de espalda, la osteoartritis, la fiebre, la gripe, el dolor muscular y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde la mayoría de estos usos. Tampoco hay buena evidencia que respalde el uso de corteza de sauce para COVID-19.

Natural Medicines Comprehensive Database (La Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales) clasifica la eficacia, basada en evidencia científica, de acuerdo a la siguiente escala: Eficaz, Probablemente Eficaz, Posiblemente Eficaz, Posiblemente Ineficaz, Probablemente Ineficaz, Ineficaz, e Insuficiente Evidencia para Hacer una Determinación. La clasificación de la eficacia para este producto es la siguiente:

Posiblemente eficaz para..

Dolor de espalda . La ingesta de corteza de sauce parece reducir el dolor lumbar. Las dosis más altas parecen ser más efectivas que las dosis más bajas y puede tomar hasta una semana para ayudar.

Existe interés en usar la corteza de sauce para otros propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil.

Contraindicaciones y efectos secundarios

Cuando se toma por vía oral : La corteza de sauce es posiblemente segura cuando se usa hasta por 12 semanas. Puede causar diarrea, acidez de estómago y vómitos en algunas personas. También puede causar picazón, sarpullido y reacciones alérgicas, particularmente en personas alérgicas a la aspirina.

Advertencias y precauciones especiales:

Embarazo : No hay suficiente información confiable para saber si la corteza de sauce es segura de usar durante el embarazo. Manténgase en el lado seguro y evite su uso.

Lactancia : Posiblemente no sea seguro utilizar corteza de sauce durante la lactancia. La corteza de sauce contiene sustancias químicas que pueden entrar en la leche materna y tener efectos dañinos en el lactante. No lo use si está amamantando.

Niños : Es posible que la corteza de sauce no sea segura cuando se ingiere para infecciones virales como resfriados y gripe. Existe cierta preocupación de que, al igual que la aspirina, podría aumentar el riesgo de desarrollar el síndrome de Reye. Manténgase en el lado seguro y no use corteza de sauce en los niños.

Trastornos hemorrágicos : La corteza de sauce puede aumentar el riesgo de hemorragia en personas con trastornos hemorrágicos.

Enfermedad renal : La corteza de sauce puede reducir el flujo sanguíneo a través de los riñones. Esto puede provocar insuficiencia renal en algunas personas. Si tiene una enfermedad renal, no use corteza de sauce.

Sensibilidad a la aspirina : Las personas con asma, úlceras de estómago, diabetes, gota, hemofilia, hipoprotrombinemia o enfermedad renal o hepática pueden ser sensibles a la aspirina y también a la corteza de sauce. El uso de corteza de sauce puede provocar reacciones alérgicas graves. Evite su uso.

Cirugía : La corteza de sauce podría retardar la coagulación de la sangre. Podría causar sangrado adicional durante y después de la cirugía. Deje de usar corteza de sauce al menos 2 semanas antes de una cirugía programada.

Interacciones con medicamentos, hierbas y suplementos

Serias No tome esta combinación Medicamentos que retardan la coagulación de la sangre (medicamentos anticoagulantes / antiplaquetarios) La corteza de sauce podría retardar la coagulación sanguínea. La ingesta de corteza de sauce junto con medicamentos que también retardan la coagulación de la sangre puede aumentar el riesgo de hematomas y sangrado.

Hierbas que contienen sustancias químicas similares a la aspirina (salicilatos) La corteza de sauce contiene sustancias químicas llamadas salicilatos. Los salicilatos son similares a la aspirina. Tomarlo con otros suplementos que contienen salicilatos podría aumentar sus efectos y efectos secundarios. Ejemplos de suplementos que contienen salicilatos incluyen álamo temblón, gavilán negro, álamo y reina de los prados.

Hierbas y suplementos que pueden retardar la coagulación sanguínea La corteza de sauce podría retardar la coagulación sanguínea y aumentar el riesgo de hemorragia. Tomarlo con otros suplementos con efectos similares podría aumentar el riesgo de hemorragia en algunas personas. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen ajo, jengibre, ginkgo, natokinasa y Panax ginseng.

No se conoce ninguna interacción con alimentos.

