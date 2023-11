Qué es la senna y por qué se recomienda para el estreñimiento

Las plantas medicinales y los suplementos son una opción ideal para aquellos que buscan un apoyo extra para el combate de enfermedades, malestares y padecimientos (Infobae)

En un mundo donde el ritmo de vida acelerado y el estrés pueden afectar nuestra salud, los suplementos y las plantas medicinales se presentan como aliados naturales para restaurar el equilibrio y fortalecer el cuerpo.

A lo largo de la historia, estas opciones terapéuticas han destacado por su capacidad para brindar nutrientes esenciales y compuestos bioactivos que promueven la vitalidad y el bienestar, siempre y cuando se utilicen bajo la supervisión de un médico.

Esta vez nos enfocaremos en senna, cuáles son sus beneficios, su nivel de seguridad y eficacia, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras plantas curativas o suplementos, según con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

¿Es senna un laxante seguro?

De nombre científico senna alexandrina, la senna es una planta medicina cuyas principales partes que se utilizan con fines curativos es el fruto y las hojas.

Esta hierba se caracteriza por contener diferentes químicos llamados senósidos, los cuales irritan el revestimiento del intestino provocando un efecto laxante, siendo esta su principal uso médico.

El uso como laxante de la senna está aprobado para su venta libre por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

En este sentido, la senna se usa para tratar el estreñimiento y también para limpiar el intestino antes de procedimientos como la colonoscopia.

Las personas también usan senna para el síndrome del intestino irritable (SII), hemorroides, pérdida de peso y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde estos usos.

¿Es seguro tomar senna diariamiente?

Ante el uso de suplementos o plantas medicinales, consulta a tu médico (Imagen ilustrativa Infobae)

Como laxante, la senna es un medicamento de venta libre aprobado por la FDA para adultos y niños de 2 años en adelante. Debe tomarse a la hora de acostarse y tiende a actuar entre 6 y 12 horas.

Sin embargo, puede causar malestar estomacal y diarrea. Senna no debe usarse durante más de 1 semana sin la supervisión de un proveedor de atención médica.

La ingesta de senna puede ayudar a vaciar el colon antes de una colonoscopia. Antes de una colonoscopia, su médico le recomendará un régimen específico para asegurarse de que su colon esté vacío antes del procedimiento.

Senna probablemente sea seguro para la mayoría de los adultos cuando se usa hasta por una semana. Es posible que senna no sea seguro cuando se usa durante más de 1 semana o en dosis superiores a 34.4 mg de senósidos dos veces al día.

El uso prolongado puede hacer que los intestinos dejen de funcionar normalmente y puede causar dependencia a los laxantes. El uso prolongado también puede causar daño hepático y otros efectos dañinos.

La senna es posiblemente seguro cuando se toma por vía oral durante el embarazo hasta por 1 semana. Posiblemente no sea seguro si se toma por vía oral durante más de 1 semana o en dosis altas. Esto se ha relacionado con efectos secundarios graves que incluyen dependencia de laxantes y daño hepático.

En el caso de la lactancia, posiblemente la senna sea segura cuando se toma por vía oral durante la lactancia hasta por 1 semana. Pequeñas cantidades pueden pasan a la leche materna, pero no parece ser un problema para los bebés lactantes. Siempre que se use senna en las cantidades recomendadas, no causa cambios en las heces de los bebés.

La senna probablemente sea segura para niños mayores de 2 años cuando se toma por vía oral hasta por 1 semana. Es un medicamento de venta libre aprobado por la FDA que puede causar algunos efectos secundarios, como malestar estomacal, calambres y diarrea. Es posible que senna no sea seguro cuando se toma por vía oral durante más de 1 semana o en dosis altas.

Los niños de 2 a 5 años no deben tomar más de 8.6 mg de senósidos dos veces al día. Los niños de 6 a 11 años no deben tomar más de 17.2 mg de senósidos dos veces al día. Los niños mayores de 12 años no deben tomar más de 34.4 mg de senósidos dos veces al día.

La senna no debe ser utilizado por personas con dolor de estómago, obstrucción intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea, apendicitis, inflamación del estómago o hemorroides.

Interacciones con medicamentos, hierbas y suplementos

Sin importar el nivel de seguridad de una planta medicinal, siempre hay contraindicaciones y efectos secundarios (Imagen ilustrativa Infobae)

Digoxina: Senna es un tipo de laxante llamado laxante estimulante. Los laxantes estimulantes pueden disminuir los niveles de potasio en el cuerpo. Los niveles bajos de potasio pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios de la digoxina.

Estrógenos: Tomar senna podría disminuir los efectos del estrógeno. Senna puede reducir la cantidad de estrógeno en el cuerpo y la cantidad de estrógeno que absorbe el cuerpo.

Pastillas de agua: Senna es un laxante. Algunos laxantes pueden causar diarrea y disminuir los niveles de potasio. Las “pastillas de agua” también pueden disminuir los niveles de potasio. La ingesta de senna junto con “pastillass de agua” puede hacer que los niveles de potasio bajen demasiado.

Warfarina: Senna puede funcionar como laxante. En algunas personas, senna puede causar diarrea. La diarrea puede aumentar los efectos de la warfarina y aumentar el riesgo de hemorragia. Si toma warfarina, no tome cantidades excesivas de senna.

Cola de caballo: El uso de la senna junto con cola de caballo puede hacer que los niveles de potasio bajen demasiado.

Hierbas laxantes estimulantes Senna es un tipo de laxante llamado laxante estimulante. Los laxantes estimulantes pueden causar diarrea y disminuir los niveles de potasio. Tomar sen con otros suplementos con efectos similares podría causar más diarrea y niveles muy bajos de potasio. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen aloe, espino amarillo, gosipol y ruibarbo.

Regaliz: El uso de sen junto con regaliz puede hacer que los niveles de potasio bajen demasiado.

