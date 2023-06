Efemérides: ¿Qué se conmemora hoy 9 de junio?

Los nacimientos y decesos de personajes célebres son parte de las efemérides de hoy (Infobae/Jovani Pérez)

Hoy podría ser un día cualquiera, sin embargo, en años, décadas e incluso siglos anteriores en esta misma fecha ocurrió un acontecimiento que cambió el transcurso de la historia, a tal grado que se convirtió en una efeméride.

Las efemérides incluyen desde hechos legendarios, tristes e increíbles avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes singulares como líderes sociales, científicos y artistas.

Porque aquel que olvide la historia está condenado a repetirla, aquí están las efemérides más importantes de este viernes 9 de junio.

53: En Roma, el emperador romano Nerón se casa con Claudia Octavia

68: Nerón es forzado al suicidio, con ayuda de su secretario Epafrodito, que lo apuñaló cuando un soldado romano se aproximaba.

193: Septimio Severo entra con sus tropas en Roma tras haber sido proclamado emperador.

411: En Atenas (Antigua Grecia) ―durante la Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta― un golpe de Estado depone el Gobierno democrático ateniense. Sube al poder la oligarquía de Los Cuatrocientos, que será reemplazada unos meses después.

721: En la actual Francia, el ejército franco de Odón el Grande derrota al ejército musulmán del Califato Omeya en la Batalla de Toulouse.

1310: En la Catedral de Siena (Italia) se instala el altar Maestà.

1354: En Burgos (península ibérica) el rey Alfonso XI de Castilla instaura el regimiento con el nombramiento directo de dieciséis caballeros villanos que asumen las funciones del concejo.

1508: En España, el rey Fernando el Católico otorga a Diego de Nicuesa los derechos descubridores sobre Veragua (desde el golfo de Urabá hasta las costas de Panamá), así como el cargo de gobernador.

1534: En la actual Canadá, el francés Jacques Cartier es el primer europeo que arriba al río San Lorenzo.

1667: La flota neerlandesa comienza el ataque de Medway. Sería la decisiva victoria de los neerlandeses sobre los británicos en la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa.

1772: En las costas de Rhode Island (Estados Unidos), es quemado el barco británico Gaspee.

1815: En Austria se termina el Congreso de Viena y se instaura la nueva situación política de Europa.

1817: En Chile se acuña la primera moneda nacional.

1829: En Madrid se crea el Banco Español de San Fernando, precursor del actual Banco de España.

1847: En Portugal entra la expedición militar española al mando del general Concha para sofocar la rebelión de Oporto contra el Gobierno portugués.

1856: En los Estados Unidos, 500 mormones dejan Iowa y se van a Salt Lake City.

1863: En Virginia ―en el marco de la Guerra Civil de Estados Unidos― se libra la Batalla de Brandy Station.

1900: En la cárcel británica de Ranchi (ciudad del este de la India) muere Birsa Munda (25), una importante figura en el Movimiento de independencia indio bajo misteriosas circunstancias.

1905: A la salida de la Ópera de París, sucede un atentado frustrado contra el rey Alfonso XIII de España.

1923: En Bulgaria se perpetra un golpe de Estado que derroca a Alejandro Stamboliski, «hombre fuerte» del país.

1928: Charles Kingsford Smith completa el primer vuelo trans-Pacífico con un Monoplano Fokker Trimotor, el Southern Cross.

1930: En la Estación Central de Illinois, los hermanos Leo Vincent asesinan a Jake Lingle, reportero del periódico Chicago Tribune. Alegarán que le debía 100 000 dólares (por deudas de juego) al mafioso Al Capone.

1934: En Estados Unidos se estrena la primera película de Donald Duck (Pato Donald).

1935: La República de China ―bajo la administración de Kuomintang― reconoce las ocupaciones japonesas en el Noreste de China.

1944: En Tulle (aldea de 18 000 habitantes en el centro de Francia), soldados alemanes ahorcan de los balcones de la localidad a 99 civiles, en represalia por la matanza de 40 soldados alemanes el día anterior por el Movimiento de Resistencia Maquís, que trataba de liberar la ciudad. Otros 321 civiles serán enviados a campos de concentración en Alemania, donde 101 perderán la vida.

1944: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invade Karelia del Este ocupada por las fuerzas finlandesas desde 1941.

1946: En Tailandia, Bhumibol Adulyadej asume el trono, sustituyendo a su hermano Ananda Mahidol, muerto en extrañas circunstancias.

1954: En Bogotá, Colombia, se da el segundo día de ataques por parte del Ejército contra estudiantes de la Universidad Nacional que se manifestaban contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla.

1954: En los Estados Unidos ―asediada por el macarthismo anticomunista― el senador Joseph McCarthy interroga a Joseph Welch, alto rango del Ejército.

1956: En el basural de la ciudad de José León Suárez (Gran Buenos Aires), policías con armas cortas ―bajo órdenes del dictador Pedro Eugenio Aramburu― fusilan a civiles y militares peronistas que se levantaron contra la dictadura (fusilamientos de José León Suárez). Catorce años después (el 1 de junio de 1970), el grupo peronista Montoneros ejecutará a Aramburu para vengar estos asesinatos.

1957: En la frontera entre China y Pakistán se realiza la primera ascensión a la montaña Broad Peak (la duodécima más alta del mundo), antes llamada K3.

1958: La reina Isabel II inaugura el Aeropuerto de Gatwick.

1958: En Portugal, el almirante Américo Tomás es electo presidente de Portugal.

1959: En Estados Unidos se inaugura el submarino militar George Washington, el primero en portar misiles balísticos.

1967: Durante la Guerra de los Seis Días, Israel captura los Altos del Golán a Siria.

1968: En los Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson declara el día de luto por la muerte del senador Robert F. Kennedy.

1968: En Yugoslavia, el presidente Josip Broz Tito, aprueba varias reformas políticas y sociales tras una semana de disturbios.

1973: En España, el almirante Luis Carrero Blanco jura su cargo como presidente del Gobierno.

1974: Se establecen las relaciones diplomáticas entre Portugal y la Unión Soviética.

1976: En España, se aprueba la ley que autoriza la existencia de partidos políticos.

1977: En España dimite Torcuato Fernández-Miranda como presidente de las Cortes españolas y del Consejo del Reino.

1979: Se constituye el Consejo General Vasco y es elegido presidente Carlos Garaikoetxea.

1982: En España se aprueba el Estatuto de autonomía de La Rioja y de la Región de Murcia.

1983: En el Reino Unido, Margaret Thatcher gana las elecciones generales.

1983: En Portugal, Mário Soares se convierte en primer ministro por segunda vez.

1985: En Líbano, terroristas de la Organización del Yijad Islámico secuestran a un catedrático angloestadounidense, Thomas Sutherland. Será liberado en 1991 y cobrará 35 millones de dólares estadounidenses del Estado iraní (ya que se demostró que este había dado la orden).

1986: La Comisión Rogers establece sus conclusiones acerca de la explosión del transbordador espacial Challenger.

1986: El presidente del INI y el de Volkswagen firman en Ginebra la venta del 51 % de las acciones de SEAT a la multinacional alemana.

1991: El partido italiano de Democracia Proletaria decide unirse al Partido de Refundación Comunista.

1991: El rey Hussein de Jordania firma el documento constitucional que abre el camino al multipartidismo y que fue aprobado por aclamación y sin voto por la Conferencia Nacional.

1999: En el marco de la Guerra de Kosovo, Yugoslavia y la OTAN firman el tratado de paz.

2001: Los irlandeses rechazan en referéndum el Tratado de Niza para permitir la ampliación de la Unión Europea a los países candidatos del Este y del centro de Europa.

2005: En Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé es nombrado nuevo presidente.

2006: En Alemania se inicia la XVIII Copa Mundial de Fútbol.

2007: En Estados Unidos, el transbordador espacial Atlantis sufre un daño en el escudo térmico que podría comprometer la misión.

2007: La banda argentina Soda Stereo, tras 10 años de separación, anuncia una gira de regreso (Me Verás Volver 2007).

2017: Ally Brooke lanza su primera canción como solista Look At Us Now junto a Lost Kings y A$ap Ferg.

Cumpleaños

1508: Primož Trubar, reformador protestante esloveno (f. 1586).

1580: Daniel Heinsius, erudito flamenco (f. 1655).

1588: Johann Andreas Herbst, compositor alemán (f. 1666).

1595: Vladislao IV Vasa, rey polaco (f. 1648).

1640: Leopoldo I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1658 y 1705 (f. 1705).

1661: Teodoro III, zar ruso (f. 1682).

1672: Pedro el Grande, emperador ruso (f. 1725).

1686: Andrei Osterman, gobernante ruso (f. 1747).

1760: Francisco Primo de Verdad y Ramos, abogado mexicano (f. 1808).

1781: George Stephenson, ingeniero británico, inventor de la locomotora (f. 1848).

1803: Juan Bravo Murillo, político y jurista español (f. 1873).

1805: José Trinidad Cabañas, militar, presidente y prócer hondureño (f. 1871).

1810: Otto Nicolai, compositor alemán (f. 1849).

1812: Johann Gottfried Galle, astrónomo alemán (f. 1910).

1817: Julio Arboleda Pombo, presidente de la Confederación Granadina (f. 1862).

1835: Ramón Barros Luco, abogado chileno, presidente entre 1910 y 1915.

1836: Elizabeth Garrett Anderson, médica británica (f. 1917).

1843: Bertha von Suttner, pacifista y escritora austriaca, premio nobel de la paz en 1905 (f. 1914).

1845: Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, político y diplomático británico (f. 1914).

1849: Michael Peter Ancher, pintor danés (f. 1927).

1861: Pierre Duhem, médico, matemático e historiador francés (f. 1916).

1862: Luigi Trinchero, escultor italiano (f. 1944).

1865: Carl Nielsen, compositor, director de orquesta y violinista danés (f. 1931).

1868: Jane Avril, bailarina francesa (f. 1943).

1874: Ernst Diehl, filólogo y epigrafista alemán (f. 1947).

1874: Launceston Elliot, halterófilo británico (f. 1930).

1875: Henry Hallett Dale, farmacólogo y fisiólogo británico, premio nobel de medicina en 1936 (f. 1968).

1876: Ángela Graupera, escritora y corresponsal de guerra española (f. 1940).

1877: Titta Ruffo, barítono italiano (f.1953)

1880: Clarence G. Badger, director de cine estadounidense (f. 1964).

1890: Leslie Banks, actor británico (f. 1952).

1890: Francisco Barbado Viejo, obispo español (f. 1964).

1890: Cayetano de Mergelina y Luna, arqueólogo y catedrático español (f. 1962).

1890: José Antonio Ramos Sucre, poeta venezolano (f. 1930).

1891: Cole Porter, compositor de jazz estadounidense (f. 1964).

1897: Jean Cassou, escritor e hispanista francés (f. 1986).

1898: Luigi Fagioli, piloto italiano (f. 1952).

1898: Curzio Malaparte, novelista italiano (f. 1957).

1900: Joaquín Vaquero Palacios, pintor español (f. 1998).

1902: Skip James, cantante y guitarrista estadounidense (f. 1969).

1903: Marcia Davenport, escritora y crítica estadounidense (f. 1996).

1906: Robert Klark Graham, eugenicista y empresario estadounidense (f. 1997).

1908: Luis Kutner, abogado, escritor y activista estadounidense (f. 1993).

1909: José Luis López Aranguren, ensayista español (f. 1996).

1915: Les Paul, guitarrista estadounidense (f. 2009).

1916: Robert McNamara, político estadounidense (f. 2009).

1917: Eric Hobsbawm, historiador británico (f. 2012).

1918: John Hospers, filósofo y político estadounidense (f. 2011).

1920: Álvaro Castaño Castillo, fue un empresario, abogado, gestor cultural y locutor colombiano. (f. 2016).

1921: Guido Münch, astrofísico mexicano (f. 2020).

1923: Torcuato Luca de Tena, periodista y escritor español (f. 1999).

1925: Keith Laumer, escritor estadounidense (f. 1993).

1926: Mona Freeman, actriz estadounidense (f. 2014).

1927: Franco Donatoni, compositor italiano (f. 2000).

1929: Johnny Ace, músico estadounidense (f. 1954).

1929: Oscar Núñez, actor argentino (f. 2012).

1930: Roberto Fernández Retamar, poeta cubano (f. 2019).

1930: Jordi Pujol, político español.

1933: Marisa de Leza, actriz de cine, teatro y televisión española (f. 2020).

1933: Montserrat Gudiol, pintora española (f. 2015)

1933: Vicente Leñero, escritor, periodista, dramaturgo y guionista mexicano (f. 2014).

1934: Jesús Aguirre, escritor, académico y aristócrata español (f. 2001).

1934: Jackie Wilson, músico y cantante estadounidense (f. 1984).

1937: Susan Barrantes, socialité y escritora británica (f. 1998).

1939: Ileana Cotrubaş, cantante de opera rumana.

1939: Dick Vitale, comentarista deportivo y entrenador de baloncesto estadounidense.

1939: Charles Webb, escritor estadounidense (f. 2020).

1941: Jon Lord, músico británico, de la banda Deep Purple (f. 2012).

1941: Tony Patrioli, fotógrafo italiano (f. 2017).

1943: Joe Haldeman, escritor estadounidense.

1943: Alejandro Llano Cifuentes, filósofo español.

1943: John Fitzpatrick, piloto de automovilismo británico.

1944: Mochín Marafioti, músico y productor argentino (f. 1997).

1945: Luis Ocaña, ciclista español (f. 1994).

1945: Nike Wagner, actriz alemana.

1950: Trevor Bolder, músico británico (f. 2013).

1950: Jaime Bonilla Valdez, político mexicano, gobernador de Baja California entre 2019 y 2021.

1951: James Newton Howard, compositor estadounidense.

1952: Luis Pastor, músico español.

1952: Uzi Hitman, cantante israelí (f. 2004).

1954: George Pérez, dibujante e historietista estadounidense (f. 2022).

1954: Gregory Maguire, escritor estadounidense.

1954: Paul Chapman, guitarrista británico de hard rock (f. 2020)

1955: Carlos Manuel Urzúa Macías, político y economista mexicano.

1956: Manuel Morón, actor español.

1956: Joaquín Alonso, futbolista español.

1956: Patricia Cornwell, escritora estadounidense.

1961: Michael J. Fox, actor canadiense.

1961: Aaron Sorkin, guionista, escenógrafo y productor estadounidense.

1962: Silvia Cuevas Morales, escritora chileno-australiana.

1963: Johnny Depp, actor estadounidense.

1963: Gilad Atzmon, músico israelí

1963: David Koepp, director y guionista estadounidense.

1964: Gloria Reuben, actriz canadiense.

1966: Juan Cruz, cineasta español.

1967: Alejandro Ruiz, actor mexicano de cine, teatro y televisión.

1969: Eric Wynalda, futbolista estadounidense.

1972: Sandro Cois, futbolista italiano.

1973: Ramón Lage, cantante español, de la banda Avalanch.

1973: Laura Ponte, model española.

1973: Sergio Galván, futbolista argentino.

1974: Kristoff Raczynski, actor, conductor y productor mexicano de origen polaco.

1974: Samoth (Tomas Haugen) músico noruego.

1974: Fernando Coronado, actor español.

1975: Otto Addo, futbolista ghanés.

1975: Paul Agostino, futbolista australiano.

1975: Carolyne Lepage, yudoca canadiense.

1977: Predrag Stojaković, baloncestista serbio.

1977: Amisha Patel, actriz india.

1978: Matthew Bellamy, músico británico, de la banda Muse.

1978: Miroslav Klose, futbolista alemán.

1978: Michaela Conlin, actriz estadounidense.

1980: Marcos González, futbolista chileno.

1980: Udonis Haslem, jugador estadounidense de baloncesto.

1980: Kana Ueda, seiyū japonesa.

1981: Natalie Portman, actriz israelí-estadounidense.

1984: Wesley Sneijder, futbolista neerlandés.

1984: Yulieski Gourriel, beisbolista cubano.

1984: Kaleth Morales, cantante colombiano (f. 2005).

1985: Sebastian Telfair, jugador estadounidense de baloncesto.

1987: Damián Musto, futbolista argentino.

1988: Cinthya Calderón, modelo peruana.

1988: Mae Whitman, actriz estadounidense.

1992: Gino Peruzzi, futbolista argentino.

1993: Danielle Chuchran, actriz estadounidense.

1994: Lee Hye ri, cantante surcoreana del grupo Girl's day.

1994: Imogen Waterhouse, actriz y modelo británica.

1995: Belle Knox, actriz pornográfica estadounidense.

1997: Josua Mejías, futbolista venezolano.

2000: Diego Lainez Leyva, futbolista mexicano.

2000: Laurie Hernandez, gimnasta estadounidense.

2004: Loreto Peralta, actriz mexicana.

Muertes

62: Claudia Octavia, esposa de Nerón (n. 40).

68: Nerón, emperador romano entre el 54 y el 68 (n. 37).

373: Efrén de Siria, escritor y diácono cristiano (n. 306).

439: Átlatl Cauac, gobernante mexica (n. ¿?).

597: Columba de Iona, santo irlandés (n. 521).

630: Sharvaraz, rey persa (n. ¿?).

1348: Ambrogio Lorenzetti, pintor italiano (n. ca. 1290).

1361: Philippe de Vitry, compositor francés (n. 1291).

1572: Juana III, reina navarra (n. 1528).

1597: José de Anchieta, misionero jesuita español (n. 1534).

1717: Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon, mística francesa (n. 1648).

1825: Paulina Bonaparte, noble francesa, hermana predilecta de Napoleón Bonaparte (n. 1780).

1829: Baltasar Hidalgo de Cisneros, político español, último virrey del Río de la Plata (n. 1756).

1834: William Carey, misionero británico (n. 1761).

1867: Juan Antonio de la Fuente, abogado, político y diplomático mexicano (n. 1814).

1870: Charles Dickens, escritor británico. (n. 1812).

1871: Anna Atkins, botánica británica (n. 1799).

1884: Aníbal Pinto, abogado, político chileno, presidente entre 1876 y 1881 (n. 1825).

1903: Gaspar Núñez de Arce, poeta español (n. 1832).

1912: Ion Luca Caragiale, escritor rumano (n. 1852).

1918: John Henry Lace, botánico británico (n. 1857).

1921: Luis María Drago, jurista, político y escritor argentino (n. 1859).

1927: Victoria Woodhull, líder del movimiento por el sufragio femenino en los Estados Unidos (n. 1838).

1940: Armando Buscarini, poeta español (n. 1904).

1943: Francisco Rodríguez Marín, poeta y lexicólogo estadounidense (n. 1855).

1946: Ananda Mahidol, rey tailandés (n. 1925).

1952: Adolf Busch, violinista alemán (n. 1891).

1953: Alexandre Arquillière, actor francés (n. 1870).

1958: Robert Donat, actor británico (n. 1905).

1959: Adolf Windaus, químico alemán, premio nobel de química en 1928 (n. 1876).

1961: Camille Guérin, científico francés (n. 1872).

1963: Jacques Villon, pintor francés (n. 1875).

1970: Rafael Ángel Calderón Guardia, doctor y político costarricense, Presidente de Costa Rica entre 1940 y 1944 (n. 1900).

1972: Gilberto Parlotti, motociclista italiano (n. 1940).

1973: Erich von Manstein, comandante militar alemán (n. 1887).

1974: Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, premio nobel de literatura en 1967 (n. 1899).

1974: Katharine Cornell, actriz estadounidense (n. 1893).

1975: Tonono (Antonio Afonso), futbolista español (n. 1943).

1983: John A. Mackay, teólogo y misionero protestante británico (n. 1889).

1989: George Wells Beadle, fisiólogo estadounidense (n. 1903).

1989: José López Rega, político argentino (n. 1916).

1991: Claudio Arrau, pianista chileno (n. 1903).

1993: Alexis Smith, actriz canadiense (n. 1921).

1993: Arthur Alexander, cantante estadounidense (n. 1940).

1994: Jan Tinbergen, economista neerlandés (n. 1903).

1994: David Reynoso, actor mexicano (n. 1926).

1996: Rafaela Aparicio, actriz española (n. 1906).

1996: Orlando Sandoval, abogado y político chileno (n. 1908).

1997: Witness Lee, predicador cristiano chino (n. 1905)

1998: Agostino Casaroli, cardenal italiano (n. 1914).

2000: Jacob Lawrence, pintor estadounidense (n. 1917).

2000: Fernando Inciarte, filósofo español, afincado en Alemania (n. 1929).

2000: George Segal, pintor y escultor estadounidense (n. 1924).

2006: Antonio Rumeu de Armas, historiador español (n. 1912).

2006: Enzo Siciliano, escritor italiano (n. 1934).

2007: Rudolph Arnheim, psicólogo y filósofo alemán (n. 1904).

2007: Ousmane Sembène, cineasta, actor y activista político senegalés (n. 1923).

2008: Karen Asrian, ajedrecista armenio (n. 1980).

2008: Algis Budrys, escritor estadounidense (n. 1931).

2008: Esteban Mellino, actor y comediante argentino (n. 1945).

2011: Mike Mitchell, baloncestista estadounidense (n. 1956).

2011: Jorge Berlanga, escritor y periodista español (n. 1958).

2012: Walter Santa Ana, actor argentino (n. 1932).

2013: Iain Banks, escritor británico (n. 1954).

2013: Franz Halberg, biólogo rumano-estadounidense (n. 1919).

2014: Rik Mayall, comediante y actor británico (n. 1958).

2015: James Last, director de orquesta y compositor alemán, líder de su propia big band (n. 1929).

2015: Pedro Zerolo, político español (n. 1960).

2017: Adam West, actor estadounidense (n. 1928).

2020: Pau Dones, cantante, guitarrista y compositor español (n. 1966).

2020: Paul Chapman, guitarrista británico de hard rock (n. 1954).

2021: Gottfried Böhm, arquitecto alemán (n. 1920).

2021: Edward de Bono, médico, psicólogo y filósofo maltés (n. 1933).

2022: Luis Heriberto Rivas, sacerdote, prelado católico y biblista argentino (n. 1933).

2022: Matt Zimmerman, actor canadiense (n. 1934).

