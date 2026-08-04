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Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 4 de agosto

La moneda europea registró un avance significativo respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 13,88 bolivianos, lo que representa un aumento del 3,04% respecto al precio previo de 13,47 bolivianos. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance de 8,07, mientras que su variación interanual se sitúa en un notable 74,14%.

El tipo de cambio euro a boliviano ha mostrado una tendencia positiva durante el último día. La volatilidad actual del 45,14% supera significativamente la volatilidad de referencia del 41,11%, indicando un entorno de inestabilidad en el mercado.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

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El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

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El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

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