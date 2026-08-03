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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 3 de agosto

La divisa estadounidense experimentó un avance en su valor respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense cotizó en promedio a 1,4 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que la jornada previa, con una variación porcentual al alza de 0,25%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,45%, mientras que su variación interanual muestra un leve avance del 0,05%.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante el último día, marcando un cambio favorable en el tipo de cambio. La volatilidad actual del 3,39% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 3,99%, indicando un entorno de mayor estabilidad en el mercado cambiario.

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