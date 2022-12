Asma ocupacional: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

El asma es una afección en la que las vías respiratorias se estrechan e hinchan, lo que puede producir mayor mucosidad. El asma ocupacional es un tipo de asma. Ocurre cuando se inhalan vapores químicos, gases, polvo u otras sustancias en el trabajo. Cuando esto ocurre, se produce una respuesta alérgica o inmunológica.

Como otros tipos de asma, el asma ocupacional puede causar opresión del pecho, sibilancias y falta de aire. Las personas con alergias o con antecedentes familiares de alergias son más propensas a tener asma ocupacional.

Evitar los factores desencadenantes del asma ocupacional es una parte importante del control de la enfermedad. En otras circunstancias, el tratamiento del asma ocupacional, generalmente, consiste en tomar medicamentos para reducir los síntomas. Si ya tienes asma, en ocasiones el tratamiento puede ayudar a evitar que empeore en el lugar de trabajo.

Si no se diagnostica correctamente y no estás protegido o no puedes evitar la exposición, el asma ocupacional puede causar cambios permanentes en los pulmones.

Síntomas



Los signos y síntomas del asma ocupacional pueden incluir los siguientes:

Silbido del pecho, a veces solo por la noche

Tos

Falta de aire

Opresión del pecho

Otros posibles signos y síntomas pueden incluir los siguientes:

Goteo de la nariz

Congestión nasal

Irritación de los ojos y lagrimeo

Los síntomas del asma ocupacional dependen de la sustancia a la que estés expuesto, durante cuánto tiempo y con qué frecuencia estés expuesto y otros factores. Tus síntomas pueden:

Empeorar a medida que transcurre la semana laboral, desaparecer durante los fines de semana y las vacaciones y volver a aparecer cuando regresas al trabajo.

Manifestarse tanto en el trabajo como fuera de este.

Comenzar tan pronto estás expuesto a una sustancia que induce el asma en el trabajo o solo después de un período de exposición periódica a la sustancia.

Continuar después de que ya no estás expuesto. Cuanto más tiempo estés expuesto a la sustancia que provoca el asma, más probable será que tengas síntomas de asma duraderos o permanentes.



Cuándo debes consultar con un médico

Busca tratamiento médico de inmediato si tus síntomas empeoran. Los ataques graves de asma pueden poner en riesgo la vida. Algunos de los signos y síntomas de un ataque de asma que requiere tratamiento de emergencia son los siguientes:Empeoramiento rápido de la falta de aire o de las sibilanciasFalta de mejora, incluso después de usar un inhalador de alivio rápidoFalta de aire incluso al hacer actividad física mínimaPide una cita médica con tu proveedor de atención médica si tienes problemas respiratorios, como tos, sibilancias o falta de aire. Los problemas respiratorios pueden ser un signo de asma, sobre todo si los síntomas parecen empeorar con el tiempo o parecen agravarse a causa de desencadenantes o irritantes específicos.

Factores de riesgo



La intensidad de la exposición aumenta el riesgo de desarrollar asma ocupacional. Además, corres mayor riesgo de tener asma ocupacional en las siguientes circunstancias:

Tienes alergias o asma existentes. Aunque esto puede aumentar el riesgo, muchas personas que tienen alergias o asma ocupan puestos de trabajo que las exponen a irritantes pulmonares y nunca tienen síntomas.

Hay problemas de alergia o asma en tu familia. Tus padres pueden trasmitirte genes que hagan más probable que tengas asma.

Trabajas cerca de factores conocidos que pueden desencadenar asma. Se conoce que algunas sustancias irritan los pulmones y provocan asma.

Fumas. Fumar aumenta el riesgo de tener asma si te expones a ciertos tipos de irritantes.



Ocupaciones de alto riesgo

Diagnóstico

Es posible manifestar asma ocupacional en casi cualquier entorno laboral. Sin embargo, los riesgos son mayores para ciertas ocupaciones. Algunos de los trabajos más arriesgados y que producen más sustancias causantes de asma son los siguientes:



El diagnóstico del asma ocupacional es similar al diagnóstico de otros tipos de asma. Sin embargo, el proveedor de atención médica también tratará de identificar si una sustancia en el lugar de trabajo es la causante de los síntomas y de qué sustancia se trata.

Un diagnóstico de asma debe confirmarse mediante pruebas de la función pulmonar y una prueba de punción cutánea para detectar alergias. Es posible que sea necesario hacer análisis de sangre, radiografías u otras pruebas para descartar una causa que no sea el asma ocupacional.



Cómo se prueba la función pulmonar

Pruebas para detectar las causas del asma ocupacional

Tratamiento

Es posible que se te indiquen estudios de la función pulmonar. Estos incluyen los siguientes:Esta prueba no invasiva mide tu capacidad para respirar Es la prueba que más se usa para diagnosticar el asma Durante esta prueba, que dura de 10 a 15 minutos, haces varias inspiraciones profundas y exhalas con fuerza dentro una manguera conectada a una máquina que se llama espirómetro Si ciertas medidas clave están por debajo del rango normal para una persona de tu edad y sexo, es posible que las vías respiratorias estén obstruidas por la inflamación, un signo clave del asma Inhalarás un medicamento broncodilatador que se usa en el tratamiento del asma y, luego, volverás a hacer la espirometría Si las mediciones mejoran significativamente, es probable que tengas asmaEs posible que se te pida que lleves un medidor de flujo espiratorio máximo, que es un pequeño dispositivo manual que mide la velocidad con que puedes exhalar el aire de los pulmones Cuanto más lento exhales, más grave es la afección Probablemente se te pida que uses un medidor de flujo espiratorio máximo a intervalos definidos, dentro y fuera del horario de trabajo Si tu respiración mejora significativamente cuando no estás en el trabajo, es posible que tengas asma ocupacionalEs posible que se necesiten pruebas para comprobar si reaccionas a determinadas sustancias. Estas incluyen las siguientes:Se punzará la piel con extractos de alérgenos purificados y, luego, se observará si hay signos de una reacción alérgica Estas pruebas no se pueden usar para diagnosticar la sensibilidad a sustancias químicas Sin embargo, pueden resultar útiles para evaluar la sensibilidad a la caspa animal, el moho, los ácaros del polvo y el látexDeberás inhalar un aerosol que contiene una pequeña cantidad de una sustancia química sospechosa para ver si desencadena una reacción Se examinará la función pulmonar antes y después de administrar el aerosol para ver si este afecta tu capacidad para respirarEl asma ocupacional es un tipo de enfermedad pulmonar ocupacional Es posible que necesites una radiografía de tórax para diagnosticar otros tipos de problemas respiratorios relacionados con el trabajo



Es fundamental evitar la sustancia que provoca los síntomas en el lugar de trabajo. Sin embargo, una vez que te vuelves sensible a una sustancia, los síntomas del asma pueden desencadenarse con pequeñas cantidades, incluso si usas una mascarilla o una máscara protectora.

El objetivo del tratamiento es prevenir los síntomas y detener un ataque de asma en progreso. Es posible que necesites medicamentos para que el tratamiento sea satisfactorio. Se utilizan las mismas pautas de medicamentos para tratar el asma ocupacional y el no ocupacional.

El medicamento adecuado para ti depende de varios factores. Estos incluyen la edad, los síntomas, los desencadenantes del asma y lo que parece funcionar mejor para controlar tu asma.



Medicamentos de control a largo plazo

Medicamentos de alivio rápido a corto plazo

Los corticoides inhalados reducen la inflamación y presentan un riesgo relativamente bajo de efectos secundariosEstos medicamentos son alternativas a los corticoides Algunas veces, se toman junto con corticoidesLos agonistas beta de acción prolongada abren las vías respiratorias y reducen la inflamación Para el asma, por lo general los agonistas beta de acción prolongada se deben tomar solamente en combinación con un corticoide inhaladoEstos medicamentos contienen un agonista beta de acción prolongada y un corticoideEstos medicamentos alivian los síntomas durante un ataque de asmaAlivian la inflamación de las vías respiratorias en los casos de asma grave A largo plazo, pueden causar efectos secundarios gravesSi necesitas usar un inhalador de alivio rápido con una frecuencia mayor que la recomendada, es posible que necesites modificar el medicamento de control de uso prolongado.Además, si las alergias provocan o empeoran el asma, es posible que un tratamiento para la alergia te beneficie. Los tratamientos para la alergia incluyen antihistamínicos en forma de atomizador nasal y por vía oral y descongestionantes.

Con información de Mayo Clinic

