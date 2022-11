Qué se puede hacer cuando a una persona la ataca el virus de la rabia

Las mascotas que no estén vacunadas puede transmitir la rabia. (Infobae)

La rabia es un virus mortal que se propaga a las personas a través de la saliva de animales infectados. El virus de la rabia generalmente se trasmite mediante una mordida.

Los animales más propensos a trasmitir la rabia son los murciélagos, coyotes, zorros, mapaches y zorrillos. En los países en desarrollo, los perros callejeros son los más propensos a trasmitir la rabia a las personas.

Una vez que una persona comienza a mostrar signos y síntomas de rabia, la enfermedad casi siempre causa la muerte. Por esta razón, cualquier persona que pueda tener un riesgo de contraer rabia debe recibir la vacuna antirrábica como protección.

Síntomas de la rabia

Los primeros síntomas de la rabia pueden ser muy similares a los de la gripe y pueden durar días, como avanza la infección pueden aparecer otros signos más preocupantes.

Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, agitación, ansiedad, confusión, hiperactividad, dificultad para tragar, salivación excesiva, miedo provocado por los intentos de beber líquidos debido a la dificultad para tragar agua o por el aire que sopla en la cara, alucinaciones, insomnio y parálisis parcial.

Es importante solicitar cuidados médicos inmediatos si se es mordido por un animal o si se ha estado expuesto a un animal que presenta indicios de tener rabia. Según las lesiones y la situación en la que se produjo la exposición, el médico puede decidir si se debe recibir tratamiento para prevenir la rabia.

Las mascotas deben ser vacunadas contra la rabia para evitar el contagio (EFE/ Carlos Lemos)

Aunque no se esté seguro de tener una mordida, lo mejor es solicitar atención médica. Por ejemplo, un murciélago puede morder a una persona mientras duerme si despertarse.

Si te despiertas y encuentras un murciélago en tu habitación, asume que te mordió. Además, si encuentras un murciélago cerca de una persona que no puede informar una mordedura, tal como un niño pequeño o una persona con una discapacidad, asume que esa persona sufrió una mordida.

Causas

El virus se propaga a través de la saliva de los animales infectados, los cuáles pueden trasmitir el virus al morder a otro animal o a una persona.

En casos poco frecuentes, la rabia puede propagarse cuando la saliva infectada entra en una herida abierta o en las membranas mucosas, como la boca o los ojos. Esto podría ocurrir si un animal infectado lamiera un corte abierto en la piel.

Cualquier mamífero puede propagar el virus de la rabia. Los animales de granja y mascotas más propensos a propagar el virus de la rabia a las personas son los gatos, vacas, perros, hurones, cabras y caballos.

Mientras que los animales salvajes más contagiosos son murciélagos, castores, coyotes, zorros, monos, mapaches, zorrillos y marmotas.

Entre los animales que más transmiten la rabia son los murciélagos (Archivo)

Factores de riesgo

Los factores que pueden aumentar el riesgo de contraer rabia son viajar o vivir en los países en desarrollo donde la rabia es más frecuente, trabajar como veterinario o en un laboratorio con el virus.

También las actividades con mayores probabilidades de estar en contacto con animales salvajes que pueden tener rabia, como explorar cuevas donde viven murciélagos o acampar sin tomar precauciones para mantener a los animales salvajes alejados del campamento

Las heridas en la cabeza o el cuello que pueden contribuir a que el virus de la rabia vaya más rápido al cerebro.

Prevención

Para reducir tu riesgo de entrar en contacto con animales con rabia, se recomienda:

Vacunar a tus mascotas: Los gatos, los perros y los hurones pueden vacunarse contra la rabia. Pregúntale al veterinario con qué frecuencia deben recibir la vacuna.

Mantener a tus mascotas adentro: Mantén a tus mascotas adentro y contrólalas cuando salgan. Esto ayudará a evitar que estén en contacto con animales salvajes.

Proteger a las mascotas pequeñas de los depredadores: Mantén los conejos y otras mascotas pequeñas, como los cobayos, adentro o en jaulas protegidas, de manera que estén a salvo de los animales salvajes. No se puede vacunar a estas mascotas pequeñas contra la rabia.

Las personas que tienen más contacto con animales, como los veterinarios, deben vacunarse también contra la rabia (Reuters)

Informa a las autoridades locales sobre la presencia de animales callejeros: Llama a los funcionarios locales de control de animales o a otras autoridades locales de cumplimiento de la ley para informar sobre la presencia de perros y gatos callejeros.

No te acerques a los animales salvajes: Los animales salvajes con rabia pueden aparentar no tenerles miedo a las personas. No es normal que un animal salvaje sea amigable con las personas; por eso, mantente alejado de cualquier animal que aparentemente no tenga miedo.

Mantén los murciélagos fuera de tu casa: Sella todas las grietas y los huecos por donde los murciélagos puedan ingresar a tu casa. Si sabes que tienes murciélagos en tu casa, trabaja con un experto local para buscar maneras de mantenerlos alejados.

Considera colocarte la vacuna contra la rabia si viajarás o si estás frecuentemente con animales que pueden tener rabia: Si planeas viajar a un país donde la rabia es frecuente y estarás allí durante un período prolongado, pregúntale al médico si debes colocarte la vacuna contra la rabia. Esto incluye viajar a áreas remotas donde es difícil encontrar atención médica.

Diagnóstico

En el momento que un animal potencialmente rabioso te muerde, no hay forma de saber si trasmitió el virus de la rabia. También es común no encontrar las marcas de la mordida.

El médico puede pedirte muchas pruebas para detectar el virus de la rabia, pero es posible que, luego, estas pruebas deban repetirse para confirmar si portas el virus.

Es probable que se recomiende el tratamiento tan pronto como sea posible para prevenir que tu cuerpo se infecte del virus de la rabia, si existe la posibilidad de que se haya estado expuesto al virus.

Si un animal desconocido te muerde, se debe considerar que tiene rabia (AFP)

Tratamiento

Una vez que se establece una infección de rabia, no hay un tratamiento efectivo. Aunque un pequeño número de personas han sobrevivido a la rabia, la enfermedad generalmente causa la muerte. Por esa razón, si crees que has estado expuesto a la rabia, debes recibir una serie de inyecciones para evitar que la infección se extienda.

Si te mordió un animal que sabes que tiene rabia, recibirás una serie de inyecciones para prevenir que el virus de la rabia te infecte. Hay dos tipos de vacunas contra este virus.

La primera es una inyección de acción rápida para prevenir que el virus te infecte. Esta inyección se aplica cerca del área donde el animal mordió, si es posible, cuanto antes después de la mordida.

Una serie de vacunas antirrábicas para ayudar a que el cuerpo aprenda a identificar y combatir el virus de la rabia. Las vacunas contra la rabia se administran en forma de inyecciones en el brazo.

Si anteriormente de la mordida no se recibió la vacuna contra la rabia, se recibirá cuatro inyecciones en 14 días. Si anteriormente se recibió la vacuna contra la rabia, solo se recibirán dos inyecciones en los primeros tres días.

En algunos casos, es posible determinar si el animal que mordió tiene rabia antes de comenzar la serie de vacunas antirrábicas. De esa manera, no necesitarás las vacunas.

El tratamiento contra la rabia consiste en una serie de inyecciones (Archivo)

Los procedimientos para determinar si un animal tiene rabia varían según la situación, dependiendo si son mascotas y animales de granja, así como animales salvajes que pueden o no ser capturados.

Los gatos, perros y hurones que muerden pueden ser observados durante 10 días para ver si muestran signos y síntomas de rabia. Si el animal que mordió permanece sano durante el período de observación, entonces no se tiene rabia y no se necesitarán vacunas antirrábicas.

Otras mascotas y animales de granja se consideran caso por caso. Habla con el médico y con los funcionarios locales de salud pública para determinar si debes recibir la vacuna antirrábica.

En el caso de los animales en estado silvestre que se pueden encontrar y capturar, pueden ser sacrificados y examinados para detectar si tienes rabia. Los exámenes en el cerebro del animal pueden revelar el virus de la rabia. Si el animal no tiene rabia, no se necesitarán las vacunas.

Si el animal que mordió no puede ser encontrado, se tiene que hablar sobre la situación con el médico y el departamento de salud local. En ciertos casos, puede ser más seguro asumir que el animal tenía rabia y proceder con las vacunas antirrábicas.

Con información de Mayo Clinic

