Día Mundial de la Psoriasis: qué es, cuáles son sus síntomas y como tratarla

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial Contra la Psoriasis, una enfermedad de la piel que causa un sarpullido con manchas rojas y escamosas que pican, sobre todo en las rodillas, los codos, el tronco y el cuero cabelludo.

La psoriasis es una enfermedad frecuente, de larga duración, que puede ser dolorosa, interferir en el sueño, dificultar la concentración y que no tiene cura, pero eso no quiere decir que no tenga tratamiento alguno.

Existen tratamientos para ayudar a controlar los síntomas. Además, se pueden probar hábitos de estilo de vida y estrategias de afrontamiento para mejorar la calidad de vida de quien la padece.

Síntomas

Entre los síntomas más comunes de la psoriasis están la presencia de erupciones irregulares cuyo aspecto varía mucho de persona a persona, desde unos pocos puntos de escamas similares a la caspa hasta erupciones importantes en gran parte del cuerpo, así como algunas que varían en color y tienden a ser de tonos violáceos con escamas grises en pieles morenas o negras, o de tonos rosados o rojizos con escamas plateadas en pieles blancas.

Otros de los signos es la aparición de pequeños puntos escamados, principalmente en niños; piel agrietada y seca que es posible que sangre; picazón, ardor o irritación; así como otras erupciones cíclicas que aparecen durante unas pocas semanas o meses y luego desaparecen.

Existen varios tipos de psoriasis, y cada uno tiene distintos signos y síntomas particulares, el más común es la psoriasis en placas que produce manchas secas y elevadas en la piel que provocan picazón y están cubiertas de escamas. Pueden aparecer unas pocas o muchas. Suelen aparecer en los codos, las rodillas, la región lumbar y el cuero cabelludo. Las manchas pueden ser de distintos colores, según el tono de piel.

La psoriasis en uñas puede afectar, como lo dice su nombre, las uñas de las manos y de los pies y provocar hendiduras, crecimiento anormal y cambios de color, pueden aflojarse y separarse del lecho ungueal, e incluso que se caiga.

La psoriasis en gotas afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. En general, se desencadena por una infección bacteriana, como la amigdalitis estreptocócica. Se presenta como pequeñas áreas escamosas en forma de gota en el tronco, los brazos o las piernas.

La psoriasis inversa afecta principalmente los pliegues de la piel en la ingle, los glúteos y las mamas. Provoca manchas lisas de piel inflamada que empeoran con la fricción y la sudoración.

La psoriasis pustulosa es un tipo poco frecuente, provoca ampollas claramente definidas y llenas de pus. Puede presentarse en forma de manchas extendidas o en áreas pequeñas de la palma de las manos o la planta de los pies.

Finalmente la psoriasis eritrodérmica, que es el tipo menos común de psoriasis, puede abarcar todo el cuerpo con una erupción con descamación, que puede provocar picazón o ardor intensos.

Causas

No se conoce por completo la causa de la psoriasis. Se cree que es un problema del sistema inmunitario que hace que las células de la piel crezcan a un ritmo más rápido de lo normal.

Los investigadores creen que tanto la genética como los factores ambientales juegan un papel importante en esta enfermedad. La afección no es contagiosa.

Muchas personas con predisposición a la psoriasis pueden no tener síntomas durante años hasta que la enfermedad se activa por algún factor medioambiental. Los desencadenantes comunes son las infecciones, el frío y la sequedad, las lesiones en la piel, fumar y la exposición al humo, el consumo excesivo de alcohol, ciertos medicamentos y la retirada rápida de las hormonas corticoides, ya sea orales o inyectables.

Cualquier persona puede tener psoriasis. Alrededor de un tercio de los casos comienzan en la infancia. Los principales factores pueden aumentar el riesgo de tener la enfermedad son los antecedentes familiares y fumar.

La afección es hereditaria y el hecho de que uno de tus padres tenga psoriasis aumenta el riesgo de que se contraiga la enfermedad, y si los dos padres tienen psoriasis, el riesgo se incrementa aún más; mientras que fumar no solo aumenta el riesgo de tener psoriasis, sino que también la gravedad de la enfermedad.

Tratamiento

Los tratamientos para la psoriasis tienen como objetivo detener la proliferación sumamente rápida de las células de la piel y eliminar las escamas. Algunas opciones son cremas y ungüentos, luminoterapia, así como medicamentos de administración oral o inyectables.

Los tratamientos aplicables dependerán de la gravedad de la psoriasis y a las medidas de cuidado personal. Es probable que se necesiten probar diferentes medicamentos o una combinación de tratamientos antes de encontrar un método eficaz. Aun si el tratamiento es eficaz, por lo general, la enfermedad regresa.

Entre los tratamientos de terapia tópica están los corticoides, los que se recetan con mayor frecuencia para tratar la psoriasis leve a moderada. Están disponibles como aceites, ungüentos, cremas, lociones, geles, espumas, espráis y shampoo.

También están los análogos de la vitamina D que retardan el desarrollo de las células de la piel. Este tipo de fármaco puede utilizarse solo o con corticoides tópicos y suelen ser más costosos.

En la lista de los tratamientos de terapia tópica siguen los retinoides, disponible en forma de gel o crema y se aplica una o dos veces al día. Los efectos secundarios más frecuentes son la irritación de la piel y el aumento de la sensibilidad a la luz y no se recomienda su si se está embarazada o en período de lactancia.

Los inhibidores de la calcineurina alivian el sarpullido y reducen la acumulación de escamas. Pueden ser especialmente útiles en zonas de piel fina, como alrededor de los ojos. No se recomienda el uso cuando se está embarazada o amamantando, tampoco está destinado para su uso a largo plazo debido a un posible aumento del riesgo de cáncer de piel y linfoma.

Los shampoo y las soluciones para el cuero cabelludo de ácido salicílico reducen la descamación de la psoriasis del cuero cabelludo. Este tipo de producto se puede usar solo o con otra terapia tópica.

El alquitrán de hulla reduce la descamación, la picazón y la inflamación. Tiene distintas presentaciones, como en shampoo, crema y aceite. Estos productos pueden irritar la piel, también ensucian la ropa y pueden tener un olor fuerte. Tampoco se recomienda para mujeres embarazadas o en período de lactancia.

El ditranol es una crema de alquitrán que retrasa el desarrollo de las células de la piel. También puede eliminar las escamas y suavizar la piel. No es apta para su uso en la cara o los genitales y puede irritar la piel, así como manchar casi todo con lo que entra en contacto.

Otra de las opciones de tratamiento, fuera de la terapia tópica es la fototerapia, un tratamiento de primera línea para la psoriasis de moderada a grave, y se indica sola o combinada con medicamentos. Se trata de la exposición de la piel a cantidades controladas de luz natural o artificial.

Una de las versiones de la fototerapia es la exposición breve y diarias a la luz del sol, también está la terapia de Goeckerman que consiste en combinar el tratamiento con alquitrán de hulla con la fototerapia.

Las manchas individuales, la psoriasis extendida y la psoriasis que no mejora con tratamientos tópicos pueden tratarse con dosis controladas de luz UVB de banda ancha procedente de una fuente de luz artificial. Los efectos secundarios a corto plazo pueden incluir inflamación, picazón y sequedad en la piel.

Mientras que la fototerapia con luz UVB de banda estrecha podría ser más eficaz y suele administrarse dos o tres veces por semana hasta que la piel mejora, y luego con menos frecuencia para la terapia de mantenimiento. Sin embargo, puede causar efectos secundarios más graves.

Otra opción de fototerapia es la de Psoraleno más luz ultravioleta A (PUVA) que consiste en tomar un medicamento fotosensibilizante antes de exponer la piel afectada a la luz UVA. Este tratamiento de mayor agresividad mejora la piel de manera uniforme y se usa a menudo en la psoriasis más grave. Los efectos secundarios a corto plazo pueden incluir náuseas, dolor de cabeza, ardor y picazón: mientras que a largo plazo se incluyen piel seca y arrugada, pecas, aumento de la sensibilidad al sol y mayor riesgo de cáncer de piel, incluido el melanoma.

El último de las versiones de fototerapia es el láser de excímeros, la cual requiere menos sesiones que la fototerapia tradicional porque se usa una luz UVB más potente. Los efectos secundarios pueden ser inflamación y formación de ampollas.

Si tienes psoriasis de moderada a grave o si otros tratamientos no han funcionado, existen medicamentos de administración oral o inyectables. Algunos de estos solo se pueden usan por períodos breves, ya que pueden provocar efectos secundarios graves. Entre estos destacan los esteroides, los retinoides, los medicamentos biológicos, el metotrexato y la ciclosporina.

Los esteroides se usan si se tienen manchas pequeñas y persistentes, por lo que se sugiere una inyección directamente en ellas.

La acitretina y otros retinoides son pastillas que se utilizan para reducir la producción de células de la piel. Los efectos secundarios pueden incluir piel seca y dolor muscular.

Los medicamentos biológicos, generalmente administrados por inyección, alteran el sistema inmunitario de una manera que interrumpe el ciclo de la enfermedad y mejora los síntomas y signos de la enfermedad en unas semanas, pero deben usarse con cuidado porque conllevan el riesgo de inhibir el sistema inmunitario, de manera que aumenta el riesgo de presentar infecciones graves.

Con el metotrexato se suele administrar semanalmente como una dosis oral única, disminuye la producción de células de la piel y suprime la inflamación. Puede causar malestar estomacal, pérdida de apetito y fatiga.

La ciclosporina es un medicamento para tratar la psoriasis grave que se toma por vía oral e inhibe el sistema inmunitario. Tiene una eficacia similar al metotrexato, pero no se puede utilizar de forma continua durante más de un año. Al igual que otros medicamentos inmunosupresores, la ciclosporina aumenta el riesgo de presentar infecciones y otros problemas de salud, incluido el cáncer.

Algunos estudios sostienen que las terapias alternativas, que no forman parte de la atención médica convencional, alivian los síntomas de la psoriasis, como lo son dietas especiales, vitaminas, acupuntura y productos herbarios aplicados en la piel.

Ninguna de estas opciones está respaldada por pruebas de peso, pero, en general, se consideran seguras y podrían ayudar a reducir la comezón y la descamación en personas con psoriasis leve a moderada.

Entre estas terapias alternativas está la crema con extracto de sábila que reduce la descamación, la picazón y la inflamación; los suplementos de aceite de pescado ya sea oral o aplicando en en la piel afectada; y la uva de Oregón, también conocida como “barberry”, se aplica a la piel y puede reducir la gravedad de la psoriasis.

