Caída del cabello: cuáles son las causas, cómo prevenirlo y qué tratamientos hay para combatirla

Existen opciones para contrarrestar la caída del cabello, así como tips para evitar la alopecia (Archivo)

La alopecia es el nombre que recibe la perdida anormal de cabello, enfermedad afecta principalmente a hombres -aunque las mujeres también pueden llegar a padecerlo.

Hay quienes prefieren dejar que la calvicie siga su curso sin tratarla ni intentar ocultarla, otras optan por taparla con peinados, maquillaje, sombreros o bufandas e incluso existen aquellos que eligen opciones disponibles para prevenir una mayor pérdida o restaurar el crecimiento.

Qué es lo que causa la caída del cabello, cómo prevenirlo y cuáles son los tratamientos que existen para la pérdida del cabello, aquí te lo contamos.

Causas

De acuerdo con Mayo Clinic, las personas suelen perder de 50 a 100 hebras de cabello al día, esto regularmente no se percibe porque crece cabello nuevo al mismo tiempo, sin embargo, el problema comienza cuando el nuevo cabello no reemplaza al que se ha caído. Hay varias causas que provocan la alopecia.

La causa más común de la pérdida del cabello una cuestión hereditaria que ocurre con el envejecimiento, esto suele llamarse alopecia androgénica. Generalmente aparece progresivamente.

Existen varias causas de la alopecia, sin embargo, la principal es por razones hereditarias (Archivo)

Existen varios trastornos que pueden ocasionar la pérdida temporal o permanente del cabello, como los cambios hormonales del embarazo, trabajo de parto, la menopausia y problemas de tiroides.

También está la alopecia areata, que está relacionada con el sistema inmunitario y causa la pérdida desigual del cabello. De igual forma existen infecciones del cuero cabelludo como la tiña y el trastorno tricotilomanía que consiste en arrancarse compulsivamente el cabello.

Cabe mencionar que la pérdida del cabello puede ser un efecto secundario de algunos medicamentos, como aquellos usados para tratar el cáncer, la artritis, la depresión, los problemas cardíacos, la gota y la presión arterial alta.

Muchas personas notan una reducción general del grosor del cabello meses después de tener un choque físico o emocional. Este tipo de pérdida del cabello es temporal.

Incluso el modelado excesivo o los peinados que tiran mucho del cabello pueden causar un tipo de pérdida del cabello llamado alopecia por tracción.

Hay ocasiones en que la pérdida del cabello solo es temporal (Getty)

Prevención

De acuerdo con Mayo Clinic, la mayoría de los casos de alopecia son causados por motivos genéticos y no tienen alguna forma de prevenirlo. Sin embargo, existen varios tips para evitar la pérdida de cabello.

Usa un desenredante, evita tirones al cepillar y peinar tu cabello, especialmente si está mojado, puedes usar un peine de dientes anchos para evitar los tirones.

También trata de no someter a tu cabello en tratamientos fuertes, como los rizadores calientes y las planchas para el cabello y no uses bandas elásticas, hebillas o trenzas para peinarlo.

Protege el cabello de la luz del sol y de otras fuentes de luz ultravioleta, también deja de fumar, ya que existen estudios que han demostrado una relación entre el tabaquismo y la calvicie.

Pregunta a tu médico si los medicamentos o suplementos que estás tomando podrían causar la pérdida de cabello.

Si te sometes a tratamiento con quimioterapia, consulta con el médico sobre un gorro de frío que reducen el riesgo de que se pierda el cabello durante el procedimiento.

Aunque no hay una forma eficaz de prevenir la alopecia, el cuidado de tu cabello ayuda a que este fuerte y no se caída (Archivo)

Tratamientos

Existen algunos tratamientos eficaces para la pérdida del cabello, con ellos podrías ser capaz de revertir la pérdida de cabello o al menos retardarla. Los tratamientos para la caída de cabello incluyen medicamentos y cirugía.

Si la caída del cabello es consecuencia de una enfermedad preexistente, será necesario el tratamiento para esa enfermedad. Si un determinado medicamento está causando la caída del cabello, el médico puede aconsejarte que dejes de usarlo durante unos meses.

Entre los medicamentos que existen para revertir la pérdida del cabello está el minoxidil, el cual es de venta libre y viene en forma de líquido, espuma y champú. Se aplica en el cuero cabelludo una vez al día para las mujeres y dos veces al día para los hombres. El minoxidil favorecen el crecimiento del cabello o disminuyen el índice de caída en muchas personas. Se necesitan al menos seis meses de tratamiento para ver los efectos.

Entre los posibles efectos secundarios de este medicamento incluyen irritación del cuero cabelludo y crecimiento de vello no deseado en la piel adyacente de la cara y las manos.

Oro medicamento es el finasteride, el cual tiene que ser recetado. Es una pastilla que se toma diariamente y que evita la caída del cabello y en algunos casos a aumenta el crecimiento. De igual manera, puede llevar unos meses saber si te está funcionando. Los efectos secundarios son la disminución del deseo y la función sexual, así como el aumento del riesgo de presentar cáncer de próstata.

Desde medicamentos y hasta cirugías están en las opciones para combatir la alopecia (Getty)

Si la pérdida permanente de cabello, solo se afecta la parte superior de la cabeza, un trasplante de cabello o una cirugía de restauración capilar pueden ayudar. Durante este procedimiento, se extrae cabello de una parte de la cabeza que tiene pelo y lo trasplanta a una zona calva. No requiere hospitalización, pero es doloroso, por lo que te administrarán un sedante para aliviar las molestias.

Los efectos secundarios incluyen sangrado, moretones, hinchazón e infección y es posible que necesites más de una cirugía para obtener el efecto deseado, además, con el tiempo, la pérdida de cabello hereditaria continuará avanzando a pesar de la cirugía.

Una opción más es el uso de un dispositivo láser de bajo nivel, en algunos estudios se ha demostrado que mejora la densidad del cabello, sin embargo, se necesitan más estudios para demostrar los efectos a largo plazo.

Seguir leyendo: