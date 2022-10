Bad Bunny en Perú: agenda de conciertos para el mes de noviembre

Los eventos más imperdibles del mes de noviembre en Perú. (Infobae)

En el último año la industria del entretenimiento en Perú ha ido reactivándose de a poco y el mes de noviembre no es la excepción, pues trae consigo a artistas de géneros diversos que pondrán a cantar a más de una persona.

Desde música rock, pasando por la salsa hasta llegar al género urbano, la lista de shows que se avecinan para este mes es larga, por lo que aquí traemos un listado de los artistas que están por tocar tierras peruanas para tener las fechas anotadas y no perder ningún detalle.

Vicentico

Fecha: 4 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Arena Perú, Lima

El cantante y compositor argentino, cofundador y vocalista de Los Fabulosos Cadillacs visitará Perú para promocionar su último álbum “El Pozo Brillante”, en donde se prevé interprete éxitos como “Algo Contigo”, “Esclavo de tu amor”, “Los caminos de la vida”, “Sólo un momento” y más.

Diosdado Gaitán Castro

Fecha: 4 de noviembre

Hora: 21:00

Lugar: Centro de Convenciones Bianca, Barranco, Lima.

El cantante, guitarrista y compositor originario de Ayacucho, interpretará sus más grandes éxitos luego de haber participado en un concierto por Fiestas Patrias en las colonias peruanas de Italia y España, junto a su hijo.

Mon Laferte

Mon Laferte. (Foto: Instagram/@monlaferte)

Fecha: 6 de noviembre

Hora: 20:00 horas

Lugar: Arena Perú, Lima

La multipremiada artista anuncia su concierto en Arena Perú, que se realizará el 6 de noviembre y que le dará continuidad a su gira por España, en donde se presentará en 11 ciudades entre el 12 de agosto y el 10 de septiembre.

Mon Laferte encabeza las nominaciones a los Premios Pulsar 2022. La reconocida cantante chilena postula de forma especial con sus dos discos lanzados durante 2021: “Seis” y “1940 Carmen”, sobresaliendo con cuatro nominaciones: Mejor Artista Pop, por su disco “1940 Carmen”, Mejor Cantautora, Mejor Grabación por su disco “Seis”, Mejor Álbum del Año por su disco “Seis” y Artista del Público, nueva categoría de votación popular.

Beach House

Fecha: 8 de noviembre

Hora: 20:00 horas

Lugar: Anfiteatro del Parque Exposición

Beach House se presentará por primera vez en Lima como parte de la serie de conciertos IndiGentes el 8 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La banda estará presentando su nuevo disco Once Twice Melody.

Simon Grossmann

Fecha: 10 de noviembre

Hora: 20:00 horas

Lugar: Arena Bar

La estrella latina de pop alternativo llega por primera vez al Perú para presentar sus mejores canciones

Festival Canto de Mujer: Amarante y Urbande

Fecha: 10 de noviembre

Hora: 20:00 horas

Lugar: Gran Teatro Nacional

CANTO DE MUJER será un espectáculo de primer nivel para todo público, con la participación de las agrupaciones Amaranta y Urbande, cuyas voces principales son femeninas, con ellas, viajaremos imaginariamente por todo nuestro ande peruano, interpretando melodías que han hecho historia en el acervo del canto popular, e innovando con nuevas canciones y estilos.

La única tropical

Fecha: 11 de noviembre

Hora: 20:00 horas

Lugar: Arena Bar (Ex Barranco Arena), Lima

Por primera vez, La Única Tropical presentará un CONCIERTO EXCLUSIVO este viernes 11 de noviembre en ARENA BAR (Catalino Miranda 154 - Ex Barranco Arena) a partir de las 8pm.

¡PREPÁRATE para disfrutar de los mejores éxitos!

Festival Cubano Vol.1

Fecha: 12 de noviembre

Hora: 16:00 horas

Lugar: Arena 1 Coste Verde-San Miguel

El festival más importante de música cubana con los dos más grandes exponentes del género, ALEXANDER ABREU & HAVANA D’PRIMERA y MAYKEL BLANCO Y SU SALSA MAYOR (orquestas completas). Junto a ellos tenemos un homenaje al gran PUPY PEDROSO a cargo de su orquesta PUPY & LOS QUE SON SON. Asimismo, luego de varios años regresa al Perú el gran Manolín, “El Médico de la Salsa” y cerrando el festival, “El Poeta de la Rumba” Mayito Rivera. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad, aforo distribuido en boxes.

Jesús Adrián Romero

Fecha: 12 de noviembre:

Hora: 20:00 horas

Lugar: Arena Perú

Regresa a Perú, JESÚS ADRIÁN ROMERO con su Tour de la Esperanza 2022. Considerado una de las voces más destacadas de la música góspel en Latinoamérica, con álbumes como “Mi Universo” y “A Sus Pies”, ha obtenido nominaciones en los premios más importantes de la música.

Llega a Lima este sábado 12 de noviembre a presentar un concierto que nos

llenará de Fe y Esperanza. Prepárate para disfrutar una noche inolvidable en familia, en lo que promete ser uno de los mejores eventos del 2022

Sebastián Landa - 10 años con Feliciano

Fecha: 12 de noviembre

Hora: 21:00 horas

El campeón de la última batalla internacional, Sebastián Landa “JOSE FELICIANO” celebra 10 años de vida artística. Junto a los consagrados, Tony Cam “SANDRO”, Alberto Ravines “RAPHAEL”, Jayro Tafur “DYANGO” y la actuación especial de JOSÉ MANUEL “FELICIANO”.

Cecilia Bracamontes

Fecha: 13 de noviembre

Hora: 20:00 horas

Lugar: Gran Teatro Nacional

La cantante peruana, exponente de la música criolla de su generación, está realizando una gira por sus 60 años de trayectoria artística.

Bad Bunny

Bad Bunny durante un show en California. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Fecha: 13 y 14 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Estadio Nacional de Lima Perú

El puertorriqueño agotó en cuestión de minutos las entradas a sus dos conciertos a realizarse en Perú como parte de su gira World’s Hottest Tour. El músico deleitará a sus fans con interpretaciones de Me Porto Bonito, Yonaguni, Neverita, Tití me Preguntó y más.

Arctic Monkeys

Fecha: 15 de noviembre

Hora: 19:30 horas

Lugar Arena 1

La agrupación se presenta con sus más grandes éxitos y con INTERPOL como artista invitado.

Mitski

Fecha: 15 y 16 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Arena Perú Hall, Lima

La cantante y compositora estadounidense de ascendencia japonesa se presentará en Perú con dos fechas agotadas para promocionar su último álbum de estudio titulado Laurel Hell.

Joan Manuel Serrat

Fecha: 16 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Plaza Arena

Joan Manuel Serrat se presenta en Perú como parte de su gira de despedida “El Vicio de cantar 1965-2022″, con la que dirá adiós a los escenarios. Se prevé que interprete clásicos como “De vez en cuando la vida”, “Hoy puede ser un gran día”, “Esos locos bajitos”, “Penélope”, “Aquellas Pequeñas Cosas”, entre otros.

INTERPOL

Fecha: 16 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Anfiteatro Parque de la Exposición

Aprovechando su paso como teloneros de los Arctic Monkeys, la agrupación neoyorkina realizará un concierto más íntimo. Esta no es la primera vez que pisan tierra andina, pues antes ya se presentaron en el 2019. Luego también visirarán otras ciudades latinoamericanas como Río de Janeiro, San Paulo, Asunción, Santiago, Buenos Aires y más.

Tom Odell

Fecha: 19 de noviembre

Hora: 19:00 horas

Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición

El cantante británico se presentará en el Anfiteatro Parque de La Exposición el próximo sábado 19 de noviembre y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket. Las fechas por la región pasarán por México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Perú harán parte de esta gira.

Olga Tañón

Olga Tañón regresa a Perú en noviembre. EFE

Fecha: 19 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Arena 1

Olga Tañón vuelve a Lima para presentarse el 19 de noviembre en el Arena 1. La mujer de fuego estará presentando todos su éxitos.

Primer Festival: Una Noche de Salsa y Cumbia

Fecha: 19 de noviembre

Hora: 19:00 horas

Lugar: Dionys Arena, Lima

El evento presentará una cartelera de artistas de salsa y cumbia que harán bailar a todos los asistentes.

Rock en el parque

Fecha: 19 de noviembre

Hora: 12:00

El Festival Rock en el Parque vuelve para celebrar sus 20 años. Este será el 19 de noviembre en el Arena Perú con un line up conformado por:

Escenario Estelar: Mar de Copas, 6 Voltios (La Reunión), Libido, Futuro Incierto, Zen, Diazepunk, Daniel F, Aeropajitas, Narcosis, Rio, Barrio Calavera, Temple Sour, Inyectores, Dolores Delirio, y Tragokorto.

Escenario Alterno: 3 Al hilo, Turbopotamos, Suerte Campeón, Mundaka, Decisión Final, Mutante, No Recomendable, Santa Madero, Recarga, Cecimosters vs Donka, Almirante Ackbar, Reset, Los Carpinteros, Liquida y Juan Gris.

KYGO

Fecha: 20 de noviembre

Hora: 19:00 horas

Lugar: Arena Perú, Lima

Con Frank Walker como invitado especial, como parte del tour por América del Sur.

Kevin Kaarl

Fecha: 22 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición

El cantautor mexicano Kevin Kaarl confirmó concierto en Lima para el 18 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Kevin Kaarl llegará a Perú con su Paris Texas Tour. El concierto será apto para todas las edades.

Juan Luis Guerra

Juan Luis Guerra regresa al Perú con su banda 4.40.

Fecha: 22 y 23 de noviembre

Hora: 21:00 horas

El compositor dominicano pisará tierras peruanas en el mes de noviembre en dos shows que lograron ser sold out rápidamente. El intérprete pondrá sabor a la noche con éxitos que lo han llevado a vender más de 70 millones de copias alrededor del mundo y que le han dado 27 premios Grammy.

The Exploited

Fecha: 23 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Centro de Convenciones Barranco, Lima

Helmet por primera vez en Lima. La banda estadounidense de rock alternativo liderada por el vocalista y guitarrista Page Hamilton, se presentará por primera vez en Lima este 23 de noviembre junto a The Exploited.

Helmet llega como parte de su gira The Best Of Helmet promocionando además el 30 aniversario de su disco emblemático “Meantime” de 1992. La banda ha lanzado ocho álbumes de estudio y dos álbumes recopilatorios gozando de popularidad en la década de los ‘90, fueron parte de los soundtracks de películas como El Cuervo y Judgement Night. Alcanzaron el éxito con su particular propuesta sonora, Helmet pronto se convirtieron en banda de culto por huir de los estereotipos del heavy rock, especialmente en lo que refería a la imagen.

I am Morbid

Fecha: 25 de noviembre

Hora: 19:00 horas

Lugar: C.C La Flor de la Canela

David Vincent y Pete “Comando” Sandoval celebran en Lima el 30 aniversario del disco más exitoso de Morbid Angel “Blessed are the sick”.

Emilia Mernes

Fecha: 25 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Arena Perú, Lima

Una de las artistas emergentes con más proyección y popularidad dentro de la escena urbana mundial Emilia Mernes Llega por primera vez a nuestro país. La argentina , dueña de un carisma insuperable, ofrecerá este 25 de noviembre en el Arena Perú un espectacular y esperado concierto para alegría de sus miles de seguidores.

KUDAI

La agrupación chilena regresó a los escenarios y estará en Lima el próximo noviembre del 2022. (Instagram)

Fecha: 25 de noviembre

Hora:21:30 horas

Lugar: Discoteca Cocos, Av. Arequipa 1530

La exitosa banda Kudai volverá a los escenarios peruanos para deleitar a sus fanáticos con sus voces en vivo cantando sus mejores temas como “Ya nada queda”, “Sin despertar”, “Escapar”, entre otros.

Arch Enemy - Behemont

Fecha: 25 de noviembre

Hora: 20:00 horas

Lugar: Centro de Convenciones Arena Bar-Barranco, Lima

Dos de las bandas de metal más veneradas de la actualidad BEHEMOTH desde Polonia y ARCH ENEMY desde Suecia unen fuerzas para traer su gira The Latin American Siege 2022 este 25 de noviembre en el Centro de Convenciones Arena Bar.

BEHEMOTH tiene la reputación de subir la apuesta con su show en vivo en cada salida, así que esperamos una nueva producción nada menos que espectacular. Nergal, el líder y visionario creativo de BEHEMOTH comenta: “Después de más de un año de descanso de la música en vivo, no podemos pensar en un mejor regreso para nuestras queridas Legiones que brindarles una presentación de música nueva y un evento para todas las edades: The Latin American Siege 2022 una combinación aplastante de ARCH ENEMY y BEHEMOTH.

El fundador y guitarrista de ARCH ENEMY, Michael Amott, refleja el sentimiento y afirma: “Como hemos estado pasando por estos tiempos difíciles y desafiantes últimamente, creo que todos necesitamos algo que anhelar. Una razón para creer, ¿verdad? Bueno... esto es todo!! ARCH ENEMY acaba de lanzar su undécimo álbum de estudio, Deceivers.

Manuel Medrano

Fecha: 26 de noviembre

Lugar: Anfiteatro Parque de la Exposición

Manuel Medrano regresa con Eterno Tour para deleitar a sus fans con su mezcla de rock en español, baladas, reggae y más.

LALI

Fecha: 26 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Arena Perú, Santiago de Surco, Lima

La artista pop más importante de Argentina anunció su nuevo tour “Disciplina”, que en menos de 3 horas agotó su primera fecha en Buenos Aires. La Diva Pop arrasa en su vuelta a los escenarios y confirma su presentación en Chile.

Lali vuelve a los escenarios luego de 3 años, ¡con un show único para los fans! Mientras arrasa en plataformas con millones de reproducciones de sus recientes lanzamientos “Disciplina”, “Diva” y “Como Tu”, la estrella argentina rompe récords en venta de entradas.

Reconocida como una de las artistas más destacadas del pop latino, LALI regresa a los escenarios con nueva música y sus grandes éxitos.

EPICA

Fecha: 27 de noviembre

Hora: 20:00 horas

Lugar: Centro de Convenciones Barranco, Lima

La exitosa banda de metal sinfónico se presentará en Lima como parte de la gira “Design Your Universe 10th Anniversary Shows”, celebrando la década del disco preferido por sus fanáticos.

Los holandeses de Épica han marcado la pauta del estilo gracias a la voz de Simone Simons, las composiciones de Mark Jansen, las guitarras melódicas y contundentes y sus increíbles coros. Simone Simons dijo “Después de todos esos años, DYU sigue siendo uno de mis álbumes favoritos. Sé que el mensaje detrás de la canción también resuena en nuestros fanáticos. La canción principal y Unleashed son canciones que aprecio. Estoy ansiosa por regresar con ustedes mientras tocamos esas canciones”.

Harry Styles

Harry Styles en un show en Londres. (REUTERS/Hannah Mckay)

Fecha: 29 de noviembre

Hora: 19:30 horas

Lugar: Estadio Nacional

El cantante británico británico Harry Styles se presentará este martes 29 de noviembre en el Estadio Nacional, ello luego de que el recinto Jockey Club de 16 mil personas no fuera suficiente para una demanda de 40 mil fanáticos. Como parte de su gira Love on Tour, Styles también cantará sus más grandes éxitos de sus otros materiales como Harry’s House y Fine Line.

Morat

Fecha: 29 de noviembre, 30 de noviembre y 1 de diciembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Arena Perú

Los boletos para ver en vivo a Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales, Martín Vargas Morales y Alejandro Posada se agotaron en solo horas, por lo que ya han abierto tres fechas.

SEGUIR LEYENDO: