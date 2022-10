At. Chiriquí busca retomar el camino y salir del fondo de la tabla

Desde las 21:00 (hora Argentina), Veraguas y At. Chiriquí se enfrentan mañana por la fecha 16 del torneo Panamá - Clausura 2022 en el estadio Atalaya.

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Veraguas consiguió sólo un punto en su último partido frente a San Francisco, tras igualar 1-1. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 7 en su valla.

A At. Chiriquí no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante CAI. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, no tiene goles a favor y ha recibido 10 en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado.

El dueño casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 12 puntos (2 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG - 8 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Árabe Unido 25 15 7 4 4 8 2 Plaza Amador 23 15 6 5 4 1 3 Alianza 23 15 7 2 6 0 5 San Miguelito 22 15 5 7 3 4 1 Árabe Unido 25 15 7 4 4 8 2 Plaza Amador 23 15 6 5 4 1 3 Alianza 23 15 7 2 6 0 4 Potros del Este 22 15 6 4 5 5 6 At. Chiriquí 11 15 1 8 6 -15

Horario Veraguas y At. Chiriquí, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas

Colombia, México (México) y Perú: 19:00 horas

Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory