Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 10 de junio

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un aumento del 2,3% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,44 quetzales, según datos deDow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,25%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 1,64%.

El dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, experimentando un aumento sostenido tras un día consecutivo de crecimiento. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,71%, superando la volatilidad de referencia de 20,21%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD