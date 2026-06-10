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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 10 de junio

La moneda europea registra una ligera caída respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,61 dólares canadienses, manteniéndose sin cambios respecto al cierre anterior, con una variación porcentual de -0,07% en comparación con la sesión previa donde también cerró a 1,61Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron una bajada del 0,37%, mientras que su variación interanual muestra un descenso del 0,47%.

El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, continuando con su descenso. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,72%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia de 4,75%, lo que indica una leve inestabilidad en el mercado.

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