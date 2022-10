Zendaya acaparó las miradas en Instagram con su look Valentino transparente

Zendaya es una de las actrices del momento. (infobae)

Zendaya es una de las mejores actrices de la actualidad, quien acapara las miradas en las premiaciones y desfiles, no solo por su talento y su belleza, sino también por su gran gusto para vestir y así lo hizo durante el desfile de Valentino.

La actriz de Euphoria acudió al evento que la marca italiana se celebró como parte de la Semana de la Moda en París, Francia, mostrando un espectacular oufit. Zendaya vistió un short y chaqueta negra con una blusa y medias transparentes con estilo de red formada con las iniciales de Valentino.

Al oufit de Zendaya no solo acaparó las miradas en el desfile, sino también en redes sociales, luego que subiera fotografías del evento. “La chica Valentino”, escribió la joven actriz en la publicación.

Si bien, Zendaya no es muy activa en redes sociales, cada que hace una nueva publicación pone de cabeza Instagram, donde tiene más de 153 millones de seguidores.

A unas cuantas horas de publicar sus fotografías en el desfile de Valentino, el post de la co-protagonista de Spiderman ya suma más de siete millones de likes y miles de comentarios.

El oufit de Zendaya que acaparó las miradas (Instagram)

Zendaya se ve deslumbrante mientras llega al desfile de la semana de la moda de Valentino Paris en París, Francia. (REX Features/Shutterstock /The G)

De actriz hasta modelo, ella es Zendaya

Zendaya Maree Stoemer Coleman, mejor conocida en el mundo artístico simplemente como Zendaya, es una actriz, cantante, bailarina y modelo nacida el 1 de septiembre de 1996 en Oakland, California, en Estados Unidos. Actualmente es considerada una de las artistas más populares.

Los padres de Zendaya tienen raíces afroamericanas por parte de su padre y alemana-escocesa por parte de su madre; además, tiene cinco hermanos.

La primera vez que Zendaya pisó un escenario fue a los seis años de edad, cuando ella y dos amigos de la primaria hicieron una obra de teatro para el llamado “Mes de la Historia Negra” -que se conmemora anualmente para hablar sobre los acontecimientos que involucran a la población afroamericana-.

Desde pequeña la artista mostró interés por la actuación, así que ingresó a estudiar teatro en la escuela California Shakespeare Theater en Orinda. Posteriormente, a los ocho años, la joven ingresó a un grupo de baile de hip-hop llamado Future Shock Oakland, del que formó parte durante tres años. De igual manera, tuvo un breve paso por The Academy of Hawaiian Arts, en donde aprendió hula por dos años.

En la Escuela de Artes de Oakland interpretó varios papeles en obras como Once on This Island o Caroline or Change, en donde la joven ya lograba destacar y robar miradas de críticos como Keith Kreitman, del diario San Mateo Daily Journal, quien calificó su actuación como “una pura delicia”.

Cuando Zendaya estaba en el séptimo grado su familia se vio obligada a mudarse a Los Ángeles, sin embargo, fue ahí en donde comenzaría el camino a la fama de Zendaya, empezando por ser modelo para marcas como Macy’s Mervyns y Old Navy; o bien haciendo apariciones en comerciales como uno en el que participó Selena Gomez para Sears.

Zendaya, quien fue descubierta por el mismo agente de talentos que descubrió a Miley Cirus, audicionó en el 2009 para aparecer en la serie Shake It Up de Disney, en donde dio vida a Raquel “Rocky” Blue junto a Bella Thorne, quien se quedó con el papel principal de CeCe Jones. La serie marcó un récord al ser el segundo estreno de la compañía con mayor audiencia (6.1 millones) en toda la historia del canal.

Tres años más tarde, en el 2012, Zendaya tuvo la oportunidad de filmar la película Frenemies, de Disney Chanel, en donde además tuvo la oportunidad de experimentarse como cantante al grabar tres canciones tituladas: Made in Japan, Same Heart y Fashion In Kryptonite.

Zendaya recibiendo un Emmy (Patrick T. FALLON / AFP)

Posteriormente también se unió al elenco del reality show Dancing With The Stars, siendo la participante más joven con solo 16 años. La pareja fue la subcampeona sólo siendo superada por Kelle Pickler y Derek Hough.

En el 2013 la artista grabó su primer álbum en solitario en donde además se desprendió el sencillo Replay.

En el 2014 la artista dio vida al personaje principal de la película Zapped de Disney Channel, de igual manera en la serie K.C.E Encubierto, en donde interpretó al personaje principal pero también influencia para cambiar algunos detalles de la historia.

Para el año 2015 la actriz grabó su segunda producción de estudio Something New, en donde también colaboró con Chris Brown. Ese año también apareció en los Billboard Music Awards en parte por su aparición en el video Bad Blood de Taylor Swift.

Otra de las cosas que más han marcado su carrera fue cuando la empresa Mattel honró a Zendaya creando una Barbie inspirada en su imagen, ello luego de que en la entrega 87 del Premio Oscar Giuliana Rancic, del programa Fashion Police, la criticara por ir a la alfombra roja con rastas, asegurando que la actriz seguramente “olía a aceite de pachuli y hierba”.

Aunque Zendaya ya era bien conocida, su fama se consolidó tras unirse al elenco de la película Spider-Man: Homecoming en el año 2017, en el que interpretó el papel de Michelle “MJ”. La joven ha seguido apareciendo en la saga de estas películas pertenecientes al Universo Cinematográfico de Marvel.

En ese mismo año la actriz tuvo un papel en la cinta The Greatest Showman, un musical en donde también aparecieron Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams y Rebecca Ferguson.

Uno de sus últimos proyectos más aplaudidos fue su trabajo en la serie de HBO Euphoria, que la llevó a ser galardonada con dos Emmy a Mejor Actriz en una Serie de Drama, lo que a su vez la consolidó como la actriz más joven en obtener el premio en esa categoría. En esta historia interpreta a Rue, una joven preparatoriana que atraviesa por una etapa de adicción a las drogas.

Euphoria fue un salto en la carrera de Zendaya (REUTERS/Mario Anzuoni)

En cuanto a su paso por el mundo de la moda, la también autora del libro Between U and Me: How to Rock Your Teen Years With ha incursionado en el diseño de modas al hacer una sociedad con Tommy Hilfiger, llegando a ser la embajadora global de la marca.

Juntos han lanzado colecciones firmadas como Tommy x Zendaya, que en su mayoría están inspiradas en los años 70 y que están enfocadas en resaltar la cultura negra en los Estados Unidos, así como incluir tallas grandes y pensar en ropa para mujeres mayores de 70 años.

De igual forma, se le ha visto regularmente en la MET Gala, en donde hizo su aparición por primera vez en el 2015 y ha marcado tendencia por sus looks. Varios medios la han nombrado como una de las celebridades menores de 30 años mejor vestidas.

La joven, quien también es vegetariana y amante de los animales, es bien conocida por ser filántropa pues ha apoyado a diversas organizaciones y causas como el apoyo a los damnificados por el huracán Sandy; a niños hambrientos de Haití, Tanzania y Filipinas; el empoderamiento de la mujer; ha apoyado a ONUSIDA; ha recaudado fondos para apoyar a niños huérfanos y más.

Asimismo, se considera feminista y ha usado sus redes sociales para abordar temas políticos, para defender la justicia racial, entre otras causas y temas.

En cuanto a su vida amorosa, a Zendaya se le ha relacionado con el cantante Trevor Jackson, con quien duró alrededor de cuatro años; previo a la pandemia de coronavirus se le vio junto a su coprotagonista en Euphoria, Jacob Elordi, aunque no duraron mucho.

Actualmente la artista se encuentra en una relación con Tom Holland, con quien compartió créditos en Spider-man. Aunque a ciencia cierta se desconoce cuándo iniciaron su relación, había rumores acerca de ellos desde el 2017. Sin embargo, fue hasta agosto de 2021 que se les vio en público muy cariñosos y desde entonces no han callado su amor.

