Qué pasó el 13 de julio: las efemérides más importantes del día

Desde un pequeño suceso, hasta grandes acontecimientos, pueden convertir un día cualquiera puede en una fecha histórica para una nación e incluso para la humanidad.

Estas fechas especiales incluyen hechos afortunados o desgracias que han marcado la historia, así como los nacimientos y muertes de grandes científicos, artistas, pensadores o líderes sociales y hasta descubrimientos e inventos.

Dichas fechas pasan a convertirse en efemérides, días marcados en los calendarios con el propósito de mantener vivos los recuerdos de cómo evoluciona el mundo y qué ha pasado en él para que sea como hoy en día lo conocemos, al tiempo que el ser humano entienda su propia historia

Para que no olvides los acontecimientos más importantes que están por conmemorarse, acá te presentamos las efemérides más relevantes de este miércoles 13 de julio.

2016: Theresa May releva a David Cameron como primera ministra británica y líder del Partido Conservador.

2008: La Cumbre de París acuerda crear la Unión por el Mediterráneo (UPM), para cooperación entre la UE y sus socios del sur.

2003: Se constituye el Consejo de Gobierno iraquí para gobernar transitoriamente con apoyo estadounidense.

2001: Pekín consigue la elección como sede de los Juegos Olímpicos de 2008.

2000: El presidente estadounidense Bill Clinton firma la ley que concede 1.300 millones de dólares al Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico.

Bill Clinton (Foto: REUTERS/Ricardo Arduengo/File Photo)

1990: Fallecen 39 escaladores, entre ellos un español, en un alud en un campamento en el pico Lenin, en la cordillera Pamir (Kirguizia y Tayikistán).

1989: Ejecutados los militares cubanos Arnaldo Ochoa, Jorge Martínez, Antonio de la Guardia y Armando Pedro, condenados por narcotráfico y alta traición.

1985: Los estadios londinense de Wembley y el J. F. Kennedy de Filadelfia acogen los mayores conciertos de música “pop” de la historia, los “Live Aid”, contra el hambre en Etiopía.

1977: Una avería eléctrica deja durante 25 horas a 10 millones de habitantes de Nueva York sumidos en la oscuridad, con disturbios, incendios y saqueos.

1974: El coronel Vasco Gonçalves es nombrado primer ministro del segundo Gobierno portugués tras el triunfo de la Revolución de los Claveles, que depuso a Marcelo Caetano.

1973: El presidente argentino, Héctor Cámpora, y el vicepresidente, Vicente Solano Lima, renuncian para que Juan Domingo Perón pueda volver a optar a la Presidencia, que gana en septiembre.

1960: Los demócratas estadounidenses elige a John F. Kennedy como su candidato presidencial.

1944: Inauguración del Museo de América en Madrid en una de las alas del Museo Arqueológico Nacional.

1943: II Guerra Mundial: fracasa la ofensiva alemana con carros de combate en el frente oriental ruso de Kursk. Hitler cancela la operación “Ciudadela”.

1942: Los nazis ejecutan a cinco mil judíos del gueto de Rovno (Ucrania), en el fin del pogromo en la ciudad.

Adolf Hitler (Foto: © CORBIS/Corbis via Getty Images)

1939: Frank Sinatra debuta en los estudios Brunswick con la grabación de “From the Bottom of My Heart” y “Melancholy Mood”.

1937: El general boliviano Germán Busch, héroe de la guerra del Chaco, se convierte en presidente de la República al hacer caer a José David Toro, al que había encumbrado.

1930: Comienza en Uruguay el primer Campeonato Mundial de Fútbol, que conquistaron los anfitriones ante Argentina (4-2).

1923: Inauguran el gran letrero con la leyenda “Hollywoodland” en una colina de Los Ángeles, luego recompuesto a “Hollywood”.

1915: I Guerra Mundial: los imperios centrales europeos pasan a la ofensiva en Polonia, mientras los rusos se retiran.

1910: El dirigible alemán “Erbslöh” estalla en el aire sobre Pattscheid, hoy Leverkusen, y perecen sus cinco tripulantes.

1906: Muere el expresidente salvadoreño y general Tomás Regalado en los combates contra tropas guatemaltecas.

1895: Batalla de Peralejo, en el oriente de Cuba. Las tropas de Antonio Maceo obligan a las españolas de Martínez Campos a replegarse hasta Bayamo.

1878: Finaliza el Congreso de Berlín, que acuerda la división del Imperio otomano y reordena los Balcanes.

1797: Descubierta la Conspiración de Manuel Gual y José María España en La Guaira y Caracas. Primer movimiento independentista en Venezuela.

1793: El revolucionario francés Jean Paul Marat muere apuñalado en la bañera.

1713: Firma del Tratado de Utrecht. Gran Bretaña consigue el peñón de Gibraltar y Menorca.

Frank Sinatra (Foto: Donaldson Collection/Getty Images)

Nacimientos

1969: José Andrés Puerta, cocinero español.

1944: Erno Rubik, artista húngaro creador del cubo mágico.

1942: Harrison Ford, actor estadounidense.

1940: Patrick Stewart, actor británico.

Harrison Ford (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

1934: Wole Soyinka, escritor nigeriano y Nobel 1986.

1927: Simone Veil, exministra francesa y expresidenta del Parlamento Europeo.

1925: Gustavo Torner, pintor y escultor español.

Fallecimientos

2017: Liu Xiaobo, intelectual chino y Nobel de la Paz.

2016: Juan Peña “El Lebrijano”, cantaor flamenco.

2014: Nadine Gordimer, escritora sudafricana.

Frida Kahlo. "Sin esperanza" (1945)

2001: Miguel Gila, humorista español.

1954: Frida Kahlo, pintora mexicana.

1793: Jean-Paul Marat, político de la Revolución francesa.

