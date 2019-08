La tarea no es fácil. Su principal rival es la actual gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, la dirigente con mejor imagen del oficialismo e incluso de todo el arco político nacional. Pero ahora, después de meses de intercambio de agresiones y no mucho más, llegó el primer test: las PASO. Si bien aún no se define nada, la jornada electoral de hoy servirá como un termómetro para saber realmente si el candidato bendecido por Cristina para la Provincia tiene con qué vencer a Vidal.