Es público y notorio que Macri no quiso tener un competidor radical, que Fernández logró convencer a Sergio Massa para que no lo enfrente, y que Juan Manuel Urtubey desistió de la interna, a la que convocaba como un cruzado, para convertirse en el compañero de fórmula de Lavagna, quien, por cierto, fue explícito en su propósito de no medirse con nadie en las PASO.