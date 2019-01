Precisamente, el próximo 26 de febrero comenzará el juicio oral contra la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros, por las numerosas obras encargadas en la provincia de Santa Cruz. En ese banquillo también estará sentado Carlos Santiago Kirchner, quien fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública.