La figura del broker de Mar del Plata está ligada a la ex pareja de otros dos marplatenses, Sergio Todisco y su ex mujer, Elizabeth Ortiz Municoy, quienes declararon como arrepentidos para dar todos los detalles de la maniobra en la que intervinieron. Para cuando Parolari llegó a los investigadores, lo que dijo que podía aportar dejó sabor a poco. Fue la primera vez, señalaron en Comodoro Py 2002, que Stornelli dijera que no podía hacer un acuerdo con esos datos.