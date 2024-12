Unión Europea y Mercosur retoman negociaciones políticas para cerrar su acuerdo comercial

El texto principal del acuerdo entre la UE y Mercosur quedó cerrado en 2019, tras 20 años de negociaciones, pero desde entonces enfrenta nuevos requerimientos de Europa (Foto: Shutterstock)

La directora general de Comercio de la Comisión Europea, Sabine Weyand, confirmó que las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur han regresado al nivel político, con el objetivo de cerrar el acuerdo de asociación que se ha discutido durante más de un cuarto de siglo. En una audiencia ante la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Weyand subrayó que el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, está plenamente involucrado en estas conversaciones y que en las próximas horas tendrá encuentros clave con sus homólogos del Mercosur. Este avance marca un nuevo esfuerzo por concretar un pacto que ha enfrentado múltiples obstáculos desde el inicio de las negociaciones.

La funcionaria destacó que el acuerdo es importante para la seguridad económica de Europa, especialmente en el contexto geopolítico actual. Según sus declaraciones, este tratado permitiría a las empresas europeas ganar una ventaja competitiva en la región del Mercosur, además de fortalecer cadenas de valor y reducir dependencias estratégicas. Sin embargo, el proceso sigue enfrentando divisiones dentro de la UE. Francia lidera a los países que se oponen al pacto, argumentando que tendría un impacto negativo sobre los productores agrícolas del bloque comunitario. Estas tensiones internas complican aún más una negociación que ha estado marcada por sus desafíos tanto técnicos como políticos.

Obstáculos ambientales y demandas adicionales

El texto principal del acuerdo entre la UE y Mercosur quedó cerrado en 2019 tras 20 años de negociaciones, pero desde entonces ha enfrentado nuevos requerimientos por parte de Europa. Entre ellos, se incluyó un anexo que exige compromisos adicionales por parte de los países latinoamericanos en relación con el cumplimiento del Acuerdo de París y normas laborales internacionales. Estas demandas reflejan preocupaciones, particularmente por la deforestación del Amazonas, y los posibles usos agrícolas de estas tierras.

Francia, en particular, ha expresado su inquietud por el impacto ambiental y el riesgo de que la expansión de la agricultura en la región del Mercosur desestabilice a los productores europeos. Pese a ello, Weyand insistió en que el acuerdo incluye salvaguardas específicas para atender estas preocupaciones. Las cuotas de importación de productos agrícolas sensibles serían implementadas de manera gradual y podrían ser suspendidas si se detectan desequilibrios graves en los mercados comunitarios.

Además, la funcionaria destacó que este pacto incluiría garantías sin precedentes en materia ambiental, particularmente sobre deforestación, que van más allá de lo acordado por la UE en tratados con socios como Canadá o Japón. Estas disposiciones, aseguró Weyand, son esenciales para garantizar que el acuerdo no solo beneficie económicamente a las partes, sino que también responda a las exigencias ambientales de los Estados miembros y la ciudadanía europea.

Críticas por falta de transparencia

Durante el debate que siguió a la audiencia, eurodiputados de diferentes grupos políticos expresaron su preocupación por la falta de información que la Comisión Europea ha compartido con la Eurocámara durante el curso de las negociaciones. Advirtieron, además, sobre el riesgo de que el acuerdo genere condiciones de competencia desleal, si no se garantiza reciprocidad en las exigencias ambientales y laborales impuestas a los productores de ambas regiones.

En paralelo, Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, identificó la situación interna de Francia como un obstáculo clave. Según Lange, las preocupaciones de los productores agrícolas franceses reflejan una tensión que no será fácil de resolver sin ajustes adicionales al texto del acuerdo. También enfatizó la urgencia de avanzar en estas negociaciones ante el creciente interés de China por fortalecer su relación comercial con el Mercosur.

Presión geopolítica y pasos a seguir

La directora de Comercio también abordó la relevancia geopolítica del acuerdo en el entorno actual. En sus palabras, la conclusión exitosa de estas negociaciones enviaría una señal de fortaleza de la UE frente a competidores globales, al tiempo que protegería los intereses estratégicos del bloque en América Latina.

No obstante, el camino hacia una resolución definitiva sigue condicionado por la necesidad de encontrar un equilibrio entre las demandas ambientales, económicas y políticas. Las divisiones internas en la UE, lideradas por Francia, representan un desafío significativo, mientras que el Mercosur también enfrenta presiones para no ceder en aspectos clave de la negociación. Weyand reiteró que la Comisión no concluirá el acuerdo sin garantías sólidas que respalden la sostenibilidad y la reciprocidad de las condiciones pactadas.

Contexto global y el futuro del acuerdo

El interés de potencias como China por incrementar su influencia en el Mercosur añade una dimensión estratégica al proceso, que ahora se desarrolla bajo una presión renovada. En un encuentro previo con periodistas, Bernd Lange subrayó que la urgencia de la situación geopolítica exige que Europa avance rápidamente, pero advirtió que cualquier apresuramiento podría derivar en concesiones que pongan en riesgo los intereses de los productores europeos.

El acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur, si se concreta, representará el primer tratado comercial del bloque sudamericano con un socio global. Además de su impacto económico, será un indicador de la capacidad de la Unión Europea para liderar en un entorno global cada vez más competitivo. A medida que avanzan las negociaciones, las miradas seguramente permanecerán atentas a las decisiones de las próximas semanas.